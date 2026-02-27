В Таганроге при падении обломков БПЛА частично обрушился балкон жилого дома

https://ria.ru/20260227/taganrog-2077136306.html
Балкон частично обрушился в жилом доме в Таганроге после отражения воздушной атаки, в квартире, предварительно, находилась женщина, сообщил губернатор... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T13:34:00+03:00
