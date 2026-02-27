Рейтинг@Mail.ru
В Таганроге при падении обломков БПЛА частично обрушился балкон жилого дома - РИА Новости, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:34 27.02.2026 (обновлено: 13:41 27.02.2026)
https://ria.ru/20260227/taganrog-2077136306.html
В Таганроге при падении обломков БПЛА частично обрушился балкон жилого дома
В Таганроге при падении обломков БПЛА частично обрушился балкон жилого дома - РИА Новости, 27.02.2026
В Таганроге при падении обломков БПЛА частично обрушился балкон жилого дома
Балкон частично обрушился в жилом доме в Таганроге после отражения воздушной атаки, в квартире, предварительно, находилась женщина, сообщил губернатор... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T13:34:00+03:00
2026-02-27T13:41:00+03:00
происшествия
таганрог
специальная военная операция на украине
ростовская область
юрий слюсарь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_0:69:3043:1781_1920x0_80_0_0_8712ad7fe6ffe94f18546bea2351355f.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
таганрог
ростовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_7400468f6dab8b574182ee74249bcb47.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, таганрог, ростовская область, юрий слюсарь
Происшествия, Таганрог, Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Юрий Слюсарь
В Таганроге при падении обломков БПЛА частично обрушился балкон жилого дома

В Таганроге из-за обломков БПЛА частично обрушился балкон многоквартирного дома

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС РФ
Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Сотрудник МЧС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 фев – РИА Новости. Балкон частично обрушился в жилом доме в Таганроге после отражения воздушной атаки, в квартире, предварительно, находилась женщина, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
По его словам, в пятницу днем в Ростовской области была отражена воздушная атака.
"В городе Таганроге в результате падения обломков ракеты в жилом многоквартирном доме на ул. Циолковского произошло частичное разрушение балкона. По предварительным данным, в квартире находилась женщина, информация уточняется. Экстренные службы работают на месте происшествия", - сообщил Слюсарь в своем Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияТаганрогРостовская областьЮрий Слюсарь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала