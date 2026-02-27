В Минздраве допустили создание таблетки, заменяющей поход в спортзал

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Таблетка с эффектом физической нагрузки, которая способна заменить поход в спортзал, может быть создана в России, заявил РИА Новости директор Научно-исследовательского института ревматологии имени Насоновой, главный внештатный специалист-ревматолог Минздрава РФ Александр Лила.

"Мышца, когда сокращается, там выделяются миокины. То есть это целый ряд биологически активных веществ, которые запускают целый ряд процессов. Поэтому сейчас думают над тем, а нельзя ли каким-то образом это с точки зрения фармакологии осуществить", - сказал Лила.