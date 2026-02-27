Рейтинг@Mail.ru
05:29 27.02.2026
В Минздраве допустили создание таблетки, заменяющей поход в спортзал
© РИА Новости / Нина Зотина
Лекарство в капсулах. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Таблетка с эффектом физической нагрузки, которая способна заменить поход в спортзал, может быть создана в России, заявил РИА Новости директор Научно-исследовательского института ревматологии имени Насоновой, главный внештатный специалист-ревматолог Минздрава РФ Александр Лила.
"Мышца, когда сокращается, там выделяются миокины. То есть это целый ряд биологически активных веществ, которые запускают целый ряд процессов. Поэтому сейчас думают над тем, а нельзя ли каким-то образом это с точки зрения фармакологии осуществить", - сказал Лила.
Он добавил, что таблетка может получить название "физическая нагрузка". При ее приеме должны будут запускаться все процессы, которые возникают у человека во время спортивных тренировок.
