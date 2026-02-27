Боец рассказал о средствах связи среди артиллеристов

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Работа батареи обеспечивается не Telegram, а защищенными военными спецтелефонами, рассказал на видео Минобороны РФ командир пушечно-артиллерийской батареи группировки войск "Запад" с позывным "Альхон".

В российском оборонном ведомстве отметили, что в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения СВО артиллерийские расчеты и операторы БПЛА применяют разработанные отечественными инженерами средства связи и управления огнем, а также оборудование для геопривязки.