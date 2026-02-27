https://ria.ru/20260227/svyaz-2077038438.html
Боец рассказал о средствах связи среди артиллеристов
Боец рассказал о средствах связи среди артиллеристов - РИА Новости, 27.02.2026
Боец рассказал о средствах связи среди артиллеристов
Работа батареи обеспечивается не Telegram, а защищенными военными спецтелефонами, рассказал на видео Минобороны РФ командир пушечно-артиллерийской батареи... РИА Новости, 27.02.2026
В работе артиллеристов используется защищенный спецтелефон, а не Telegram