Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Днепр" - РИА Новости, 27.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:31 27.02.2026 (обновлено: 16:43 27.02.2026)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Днепр"
ВСУ за неделю потеряли до 355 военных и 93 авто в зоне действий группировки войск "Днепр", сообщили в пятницу в Минобороны РФ.
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Боевая работа экипажа танка Т-90М
Боевая работа экипажа танка Т-90М. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. ВСУ за неделю потеряли до 355 военных и 93 авто в зоне действий группировки войск "Днепр", сообщили в пятницу в Минобороны РФ.
"Потери ВСУ составили до 355 военнослужащих, 93 автомобиля, 15 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 11 складов боеприпасов и материальных средств", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

В Минобороны РФ добавили, что группировкой "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных и горно-штурмовой бригад ВСУ.
Специальная военная операция на Украине
 
 
