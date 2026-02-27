https://ria.ru/20260227/svo-2077112719.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Днепр"
ВСУ за неделю потеряли до 355 военных и 93 авто в зоне действий группировки войск "Днепр", сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 27.02.2026
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
россия
Новости
ru-RU
россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
