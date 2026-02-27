https://ria.ru/20260227/svo-2077112153.html
Войска "Юга" улучшили положение по переднему краю в зоне СВО
Войска "Юга" улучшили положение по переднему краю в зоне СВО - РИА Новости, 27.02.2026
Войска "Юга" улучшили положение по переднему краю в зоне СВО
ВСУ потеряли более 940 военных, 37 боевых бронированных машин за неделю в зоне ответственности "Южной" группировки войск, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 27.02.2026
Войска "Юга" улучшили положение по переднему краю в зоне СВО
МО РФ: ВСУ за неделю потеряли более 940 боевиков в зоне действия войск "Юга"