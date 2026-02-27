БЕЛГОРОД, 27 фев - РИА Новости. Этнический грек вернулся в Россию из Европы в начале СВО и вступил в спецназ "Ахмат", чтобы защищать страну и веру, об этом он рассказал РИА Новости.

"В какой-то период времени я уехал на свою родину малую ( Грецию - ред.). Жил там, служил в войсках, но потом понял, что это не мое. Все-таки здесь (в России - ред.) родина основная, большая моя. И я вернулся и решил вступить в ряды спецназа "Ахмат", самого интернационального подразделения, и здесь служить и отстаивать интересы страны и веры", - рассказал военнослужащий с позывным "Грек".

Он подчеркнул, что у него есть европейское гражданство, к которому так стремятся украинцы. Но это не повлияло на его решение воевать на стороне России, гражданином которой он также является.

"Документы до сих пор есть - то, за что все украинцы, так скажем, воюют. Это не стоит того, это не те блага, за которые стоило продаваться", - объяснил "Грек".

Военнослужащий рассказал, что на территории России проживает много этнических греков, которые эмигрировали в период завоевания Балканского полуострова турками-османами. Такие семьи, по его словам, живут и в новых регионах.

"В Мариуполе очень много семей, которые также потом и при Украине подвергались гонениям, запрещению изучения языка", - отметил он.

Боец подчеркнул, что в России он никогда с таким не сталкивался и посещал греческую школу и общество, где учил язык.