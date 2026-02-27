Рейтинг@Mail.ru
Этнический грек вернулся в Россию, чтобы принять участие в СВО - РИА Новости, 27.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:33 27.02.2026
Этнический грек вернулся в Россию, чтобы принять участие в СВО
Этнический грек вернулся в Россию, чтобы принять участие в СВО - РИА Новости, 27.02.2026
Этнический грек вернулся в Россию, чтобы принять участие в СВО
Этнический грек вернулся в Россию из Европы в начале СВО и вступил в спецназ "Ахмат", чтобы защищать страну и веру, об этом он рассказал РИА Новости. РИА Новости, 27.02.2026
Этнический грек вернулся в Россию, чтобы принять участие в СВО

РИА Новости: этнический грек вернулся в РФ, чтобы принять участие в СВО

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкИнженерная система дистанционного минирования "Земледелие"
Инженерная система дистанционного минирования Земледелие - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Инженерная система дистанционного минирования "Земледелие". Архивное фото
БЕЛГОРОД, 27 фев - РИА Новости. Этнический грек вернулся в Россию из Европы в начале СВО и вступил в спецназ "Ахмат", чтобы защищать страну и веру, об этом он рассказал РИА Новости.
"В какой-то период времени я уехал на свою родину малую (Грецию - ред.). Жил там, служил в войсках, но потом понял, что это не мое. Все-таки здесь (в России - ред.) родина основная, большая моя. И я вернулся и решил вступить в ряды спецназа "Ахмат", самого интернационального подразделения, и здесь служить и отстаивать интересы страны и веры", - рассказал военнослужащий с позывным "Грек".
Он подчеркнул, что у него есть европейское гражданство, к которому так стремятся украинцы. Но это не повлияло на его решение воевать на стороне России, гражданином которой он также является.
"Документы до сих пор есть - то, за что все украинцы, так скажем, воюют. Это не стоит того, это не те блага, за которые стоило продаваться", - объяснил "Грек".
Военнослужащий рассказал, что на территории России проживает много этнических греков, которые эмигрировали в период завоевания Балканского полуострова турками-османами. Такие семьи, по его словам, живут и в новых регионах.
Мариуполе очень много семей, которые также потом и при Украине подвергались гонениям, запрещению изучения языка", - отметил он.
Боец подчеркнул, что в России он никогда с таким не сталкивался и посещал греческую школу и общество, где учил язык.
"Фашизм не пройдет в нашей стране никогда, мы не будем терпеть этого... Наши ряды открыты. Добро пожаловать на сторону света! Приезжайте, будем отстаивать наши интересы здесь все вместе", - добавил "Грек".
Специальная военная операция на УкраинеРоссияГрецияБалканский полуостров
 
 
