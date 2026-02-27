https://ria.ru/20260227/svo-2077037061.html
Этнический грек вернулся в Россию, чтобы принять участие в СВО
Этнический грек вернулся в Россию, чтобы принять участие в СВО - РИА Новости, 27.02.2026
Этнический грек вернулся в Россию, чтобы принять участие в СВО
Этнический грек вернулся в Россию из Европы в начале СВО и вступил в спецназ "Ахмат", чтобы защищать страну и веру, об этом он рассказал РИА Новости. РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T04:33:00+03:00
2026-02-27T04:33:00+03:00
2026-02-27T04:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
греция
балканский полуостров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069243037_0:21:3173:1806_1920x0_80_0_0_d5f6139a0f51da4eff72983c0f03299c.jpg
https://ria.ru/20260219/vnuk-2075355294.html
https://ria.ru/20251219/rossiya-2063438213.html
россия
греция
балканский полуостров
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069243037_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_adcf61fe652137f0036097082627ad64.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, греция, балканский полуостров
Специальная военная операция на Украине, Россия, Греция, Балканский полуостров
Этнический грек вернулся в Россию, чтобы принять участие в СВО
РИА Новости: этнический грек вернулся в РФ, чтобы принять участие в СВО
БЕЛГОРОД, 27 фев - РИА Новости. Этнический грек вернулся в Россию из Европы в начале СВО и вступил в спецназ "Ахмат", чтобы защищать страну и веру, об этом он рассказал РИА Новости.
"В какой-то период времени я уехал на свою родину малую (Грецию
- ред.). Жил там, служил в войсках, но потом понял, что это не мое. Все-таки здесь (в России
- ред.) родина основная, большая моя. И я вернулся и решил вступить в ряды спецназа "Ахмат", самого интернационального подразделения, и здесь служить и отстаивать интересы страны и веры", - рассказал военнослужащий с позывным "Грек".
Он подчеркнул, что у него есть европейское гражданство, к которому так стремятся украинцы. Но это не повлияло на его решение воевать на стороне России, гражданином которой он также является.
"Документы до сих пор есть - то, за что все украинцы, так скажем, воюют. Это не стоит того, это не те блага, за которые стоило продаваться", - объяснил "Грек".
Военнослужащий рассказал, что на территории России проживает много этнических греков, которые эмигрировали в период завоевания Балканского полуострова
турками-османами. Такие семьи, по его словам, живут и в новых регионах.
"В Мариуполе
очень много семей, которые также потом и при Украине
подвергались гонениям, запрещению изучения языка", - отметил он.
Боец подчеркнул, что в России он никогда с таким не сталкивался и посещал греческую школу и общество, где учил язык.
"Фашизм не пройдет в нашей стране никогда, мы не будем терпеть этого... Наши ряды открыты. Добро пожаловать на сторону света! Приезжайте, будем отстаивать наши интересы здесь все вместе", - добавил "Грек".