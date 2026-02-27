Рейтинг@Mail.ru
05:01 27.02.2026
Россиянам напомнили, какая сумма подлежит декларированию при выезде из ЕС
Россиянам напомнили, какая сумма подлежит декларированию при выезде из ЕС
австрия, евросоюз
Россиянам напомнили, какая сумма подлежит декларированию при выезде из ЕС

ВЕНА, 27 фев - РИА Новости, Светлана Берило. Пассажиры могут вывозить из стран ЕС любую сумму наличных, однако средства свыше 10 тысяч евро подлежат обязательному декларированию, сообщили РИА Новости в справочной таможенной службы Австрии.
"Если у вас при себе больше 10 тысяч евро, вы должны это задекларировать. Если меньше - проблем нет", - пояснила собеседница агентства.
Она добавила, что пассажиры вправе перевозить любую сумму, однако превышение порога требует подачи декларации.
При этом само декларирование не предполагает уплаты налогов или сборов, но при отсутствии уведомления и выявлении денег во время проверки возможны меры ответственности.
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
Юрист рассказал, нужно ли декларировать криптовалюту при выезде из страны
3 августа 2025, 05:17
 
АвстрияЕвросоюз
 
 
