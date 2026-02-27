Синоптики рассказали, когда сугробы в Москве уменьшатся вдвое

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Сугробы в Москве уменьшатся в 1,5-2 раза в ближайшие две недели, однако снежный покров полностью исчезнет во второй половине апреля, рассказали РИА Новости специалисты " Сугробы в Москве уменьшатся в 1,5-2 раза в ближайшие две недели, однако снежный покров полностью исчезнет во второй половине апреля, рассказали РИА Новости специалисты " Яндекс Погоды ".

"В ближайшие две недели в столице нередко будут наблюдаться положительные температуры. Это приведет к тому, что сугробы уменьшатся в полтора-два раза", - сообщили там.

Однако снег не исчезнет: к середине марта высота снежного покрова все еще будет составлять от 30 до 50 см, что по-прежнему выше нормы.

Там отметили, что обычно в Москве земля полностью освобождается от снега в первой половине апреля. В этом году из-за огромных сугробов процесс таяния может занять больше времени, уточнили специалисты.

"Однако, по предварительным прогнозам, апрель ожидается теплее нормы, что ускорит этот процесс и не даст весне сильно затянуться. Скорее всего, снежный покров полностью исчезнет во второй половине апреля", - прокомментировали в сервисе.