Синоптики рассказали, когда сугробы в Москве уменьшатся вдвое - РИА Новости, 27.02.2026
15:29 27.02.2026
Синоптики рассказали, когда сугробы в Москве уменьшатся вдвое
Синоптики рассказали, когда сугробы в Москве уменьшатся вдвое - РИА Новости, 27.02.2026
Синоптики рассказали, когда сугробы в Москве уменьшатся вдвое
Сугробы в Москве уменьшатся в 1,5-2 раза в ближайшие две недели, однако снежный покров полностью исчезнет во второй половине апреля, рассказали РИА Новости
москва, татьяна позднякова, снегопад в москве, общество, погода
Москва, Татьяна Позднякова, Снегопад в Москве, Общество, Погода
Синоптики рассказали, когда сугробы в Москве уменьшатся вдвое

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Сугробы в Москве уменьшатся в 1,5-2 раза в ближайшие две недели, однако снежный покров полностью исчезнет во второй половине апреля, рассказали РИА Новости специалисты "Яндекс Погоды".
"В ближайшие две недели в столице нередко будут наблюдаться положительные температуры. Это приведет к тому, что сугробы уменьшатся в полтора-два раза", - сообщили там.
Синоптик рассказал, как начнется весна в Москве
Вчера, 08:56
Однако снег не исчезнет: к середине марта высота снежного покрова все еще будет составлять от 30 до 50 см, что по-прежнему выше нормы.
Там отметили, что обычно в Москве земля полностью освобождается от снега в первой половине апреля. В этом году из-за огромных сугробов процесс таяния может занять больше времени, уточнили специалисты.
"Однако, по предварительным прогнозам, апрель ожидается теплее нормы, что ускорит этот процесс и не даст весне сильно затянуться. Скорее всего, снежный покров полностью исчезнет во второй половине апреля", - прокомментировали в сервисе.
Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщала РИА Новости, что первые пять дней марта в столице ожидаются теплыми.
Синоптик рассказала, как долго в Москве будут лежать сугробы
Вчера, 14:22
 
МоскваТатьяна ПоздняковаСнегопад в МосквеОбществоПогода
 
 
