Рейтинг@Mail.ru
Заседание суда по делу Мусевич назначили на 28 февраля - РИА Новости, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:00 27.02.2026 (обновлено: 23:16 27.02.2026)
https://ria.ru/20260227/sud-2077310624.html
Заседание суда по делу Мусевич назначили на 28 февраля
Заседание суда по делу Мусевич назначили на 28 февраля - РИА Новости, 27.02.2026
Заседание суда по делу Мусевич назначили на 28 февраля
Суд изберет меру пресечения калининградскому министру молодежной политики Анне Мусевич и ее мужу 28 февраля, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T23:00:00+03:00
2026-02-27T23:16:00+03:00
происшествия
калининград
калининградская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077300118_0:0:600:338_1920x0_80_0_0_4f3117e62006146aee95cec61d241749.jpg
https://ria.ru/20260219/vs-2075567311.html
калининград
калининградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077300118_0:0:600:450_1920x0_80_0_0_77c304097978fd8c014aafe719da3f39.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, калининград, калининградская область
Происшествия, Калининград, Калининградская область
Заседание суда по делу Мусевич назначили на 28 февраля

РИА Новости: заседание суда по делу Мусевич назначили на 28 февраля

© Фото : Министерство молодежной политики Калининградской областиАнна Мусевич
Анна Мусевич - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© Фото : Министерство молодежной политики Калининградской области
Анна Мусевич. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КАЛИНИНГРАД, 27 фев – РИА Новости. Суд изберет меру пресечения калининградскому министру молодежной политики Анне Мусевич и ее мужу 28 февраля, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного суда.
"Материалы поступили в Центральный районный суд. Заседание запланировано на завтра. Время можно будет уточнить утром", - сказали в пресс-службе.
Согласно материалам Центрального районного суда Калининграда, в пятницу Анна Мусевич и ее муж были задержаны.
В правительстве региона информацию о задержании Мусевич также подтвердили.
"Была задержана министр по молодежной политике Анна Мусевич. Правительство Калининградской области оказывает полное содействие правоохранительным органам. Исполнение обязанностей министра возложено на Анну Высоцкую", - сказал источник в правительстве.
Алан Марзаев - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Суд оставил в силе приговор бывшему премьер-министру Башкирии
19 февраля, 18:19
 
ПроисшествияКалининградКалининградская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала