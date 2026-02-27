https://ria.ru/20260227/sud-2077310624.html
Заседание суда по делу Мусевич назначили на 28 февраля
Заседание суда по делу Мусевич назначили на 28 февраля - РИА Новости, 27.02.2026
Заседание суда по делу Мусевич назначили на 28 февраля
Суд изберет меру пресечения калининградскому министру молодежной политики Анне Мусевич и ее мужу 28 февраля, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T23:00:00+03:00
2026-02-27T23:00:00+03:00
2026-02-27T23:16:00+03:00
происшествия
калининград
калининградская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077300118_0:0:600:338_1920x0_80_0_0_4f3117e62006146aee95cec61d241749.jpg
https://ria.ru/20260219/vs-2075567311.html
калининград
калининградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077300118_0:0:600:450_1920x0_80_0_0_77c304097978fd8c014aafe719da3f39.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, калининград, калининградская область
Происшествия, Калининград, Калининградская область
Заседание суда по делу Мусевич назначили на 28 февраля
РИА Новости: заседание суда по делу Мусевич назначили на 28 февраля