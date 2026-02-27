В Архангельске экс-депутата Госдумы приговорили к заключению

МУРМАНСК, 27 фев – РИА Новости. Октябрьский районный суд Архангельска приговорил бывшего депутата Государственной Думы РФ Григория Шилкина, который обвинялся в растрате с использованием своего служебного положения в особо крупном размере еще до того момента, как получил статус депутата, к трем годам колонии общего режима, сообщили в суде.

"Осужденному назначено наказание в виде реального лишения свободы на срок три года в колонии общего режима. До вынесения приговора осужденный содержался под стражей, срок которой зачтен судом в срок отбывания наказания", - говорится в сообщении.

Как пояснили в суде, сейчас Шилкин - предприниматель, до обретения статуса депутата был генеральным директором общества с ограниченной ответственностью "Архангельское специализированное энергетическое предприятие" (ООО "АСЭП").

Суд установил, что с января по июнь 2019 года Шилкин, будучи генеральным директором ООО "АСЭП", с корыстной целью заключил по многократно заниженной цене договоры купли-продажи транспортных средств, принадлежащих этому предприятию, с компанией "Партнер", аффилированной с ним (в период совершения инкриминируемых деяний Шилкин был учредителем данной организации).

"В суде установлено, что с января по июнь 2019 года подсудимый с целью вывода ликвидного имущества продал 38 автомобилей, принадлежащих указанному юридическому лицу, подконтрольной фирме по заниженной цене. В результате незаконных действий организации причинен особо крупный ущерб в размере свыше 23 млн рублей", - сообщили в региональной прокуратуре.

В суде уточнили, что в 2023 году сделки по продаже автомобилей Арбитражный суд Архангельской области признал недействительными, общество с ограниченной ответственностью "Партнер" вернуло потерпевшему денежные средства в размере причиненного ущерба. Вину в совершении растраты подсудимый не признал, не оспаривая при этом факт продажи автомобилей по указанной в договорах цене.