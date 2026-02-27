https://ria.ru/20260227/sud-2077272731.html
Суд на Украине арестовал командующего логистикой воздушных сил ВСУ
Суд на Украине арестовал командующего логистикой воздушных сил ВСУ - РИА Новости, 27.02.2026
Суд на Украине арестовал командующего логистикой воздушных сил ВСУ
Украинский суд отправил до 25 апреля под стражу командующего логистикой воздушных сил ВСУ Андрея Украинца, подозреваемого в коррупции, сообщает в пятницу... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T19:38:00+03:00
2026-02-27T19:38:00+03:00
2026-02-27T19:38:00+03:00
в мире
житомирская область
руслан кравченко
вооруженные силы украины
служба безопасности украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148728/90/1487289082_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e6d966c9ad33af50e1c627b70439e5a9.jpg
https://ria.ru/20260226/agent-2076822040.html
https://ria.ru/20260226/zaporozhe-2076809671.html
житомирская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148728/90/1487289082_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7bf1f25bf853499a4fe3c9fa3c4dba2b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, житомирская область, руслан кравченко, вооруженные силы украины, служба безопасности украины
В мире, Житомирская область, Руслан Кравченко, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины
Суд на Украине арестовал командующего логистикой воздушных сил ВСУ
Украинский суд отправил под стражу командующего логистикой воздушных сил ВСУ
МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Украинский суд отправил до 25 апреля под стражу командующего логистикой воздушных сил ВСУ Андрея Украинца, подозреваемого в коррупции, сообщает в пятницу украинский телеканал "Общественное".
Ранее украинский генпрокурор Руслан Кравченко
сообщал, что задержанным по подозрению в коррупции командующему логистикой воздушных сил ВСУ
и главе управления СБУ
в Житомирской области
официально предъявлены обвинения в превышении полномочий и получении неправомерной выгоды. Тогда имена подозреваемых не называли.
"Командующему логистики воздушных сил Андрею Украинцу избрали меру пресечения - содержание под стражей до 25 апреля с возможностью залога в 7 миллионов гривен (162,2 тысячи долларов - ред.). В случае внесения залога Украинцу в частности запретили общаться с Компаниченко", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Ранее телеканал "Общественное" сообщал, что украинский суд отправил под стражу на 60 суток также подозреваемого в коррупции начальника управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Житомирской области Владимира Компаниченко.
В "Общественном" сообщали, что Компаниченко и Украинца задержали при попытке передачи денег по делу о коррупции во время строительства укрытий для самолетов. Изъято было 320 тысяч долларов (4,1 тысячи долларов). По данным следствия, чиновники предлагали правоохранителям около 13 миллионов гривен (300,9 тысячи долларов), чтобы остановить проверки и скрыть растраты.