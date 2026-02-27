Суд на Украине арестовал командующего логистикой воздушных сил ВСУ

Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото

Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда

МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Украинский суд отправил до 25 апреля под стражу командующего логистикой воздушных сил ВСУ Андрея Украинца, подозреваемого в коррупции, сообщает в пятницу украинский телеканал "Общественное".

"Командующему логистики воздушных сил Андрею Украинцу избрали меру пресечения - содержание под стражей до 25 апреля с возможностью залога в 7 миллионов гривен (162,2 тысячи долларов - ред.). В случае внесения залога Украинцу в частности запретили общаться с Компаниченко", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".

Ранее телеканал "Общественное" сообщал, что украинский суд отправил под стражу на 60 суток также подозреваемого в коррупции начальника управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Житомирской области Владимира Компаниченко.