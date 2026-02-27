https://ria.ru/20260227/sud-2077259688.html
У арестованного основателя издания Readovka Костылева прошли обыски
У арестованного основателя издания Readovka Костылева прошли обыски - РИА Новости, 27.02.2026
У арестованного основателя издания Readovka Костылева прошли обыски
Обыски прошли у основателя издания Readovka Алексея Костылева, которого просят арестовать по делу о хищении миллиарда рублей у Минобороны, заявил адвокат на... РИА Новости, 27.02.2026
происшествия
москва
алексей костылев
readovka
москва
РИА Новости
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
РИА Новости
ФГУП МИА «Россия сегодня»
РИА Новости
ФГУП МИА «Россия сегодня»
РИА Новости
ФГУП МИА «Россия сегодня»
РИА Новости
ФГУП МИА «Россия сегодня»
У арестованного основателя издания Readovka Костылева прошли обыски
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Обыски прошли у основателя издания Readovka Алексея Костылева, которого просят арестовать по делу о хищении миллиарда рублей у Минобороны, заявил адвокат на суде.
Сегодня Тверской суд Москвы
рассматривает ходатайство следствия об аресте Костылева
.
"У него прошли обыски", - заявил его адвокат.
Защитник уточнил, что дело о мошенничестве было возбуждено ещё в сентябре 2025 года, Костылев являлся к следователю, давал развернутые показания, скрыться не планировал.
В пятницу Telegram-канал "Русская жизнь", главным редактором которого является Костылев, сообщил о его задержании. Сегодня же в Тверской суд Москвы поступило ходатайство следствия об аресте фигуранта по делу об особо крупном мошенничестве. За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
В холдинге "Ридовка" заявили, что уголовное дело не связано с издательским бизнесом и деятельностью информационных ресурсов Readovka. Основатель ресурса Костылев покинул Readovka, о чем сообщили в холдинге летом 2025 года.