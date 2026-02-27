У арестованного основателя издания Readovka Костылева прошли обыски

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Обыски прошли у основателя издания Readovka Алексея Костылева, которого просят арестовать по делу о хищении миллиарда рублей у Минобороны, заявил адвокат на суде.

Сегодня Тверской суд Москвы рассматривает ходатайство следствия об аресте Костылева

"У него прошли обыски", - заявил его адвокат.

Защитник уточнил, что дело о мошенничестве было возбуждено ещё в сентябре 2025 года, Костылев являлся к следователю, давал развернутые показания, скрыться не планировал.

В пятницу Telegram-канал "Русская жизнь", главным редактором которого является Костылев, сообщил о его задержании. Сегодня же в Тверской суд Москвы поступило ходатайство следствия об аресте фигуранта по делу об особо крупном мошенничестве. За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.