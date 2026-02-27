Рейтинг@Mail.ru
18:38 27.02.2026 (обновлено: 21:54 27.02.2026)
У арестованного основателя издания Readovka Костылева прошли обыски
Избрание меры пресечения основателю издания Readovka Костылеву. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Обыски прошли у основателя издания Readovka Алексея Костылева, которого просят арестовать по делу о хищении миллиарда рублей у Минобороны, заявил адвокат на суде.
Сегодня Тверской суд Москвы рассматривает ходатайство следствия об аресте Костылева.
"У него прошли обыски", - заявил его адвокат.
Защитник уточнил, что дело о мошенничестве было возбуждено ещё в сентябре 2025 года, Костылев являлся к следователю, давал развернутые показания, скрыться не планировал.
В пятницу Telegram-канал "Русская жизнь", главным редактором которого является Костылев, сообщил о его задержании. Сегодня же в Тверской суд Москвы поступило ходатайство следствия об аресте фигуранта по делу об особо крупном мошенничестве. За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
В холдинге "Ридовка" заявили, что уголовное дело не связано с издательским бизнесом и деятельностью информационных ресурсов Readovka. Основатель ресурса Костылев покинул Readovka, о чем сообщили в холдинге летом 2025 года.
Холдинг Readovka оказывает содействие следствию по делу Костылева
Вчера, 15:07
 
