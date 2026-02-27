Суд рассмотрит иск к Елене Церетели 16 апреля

МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы назначил на 16 апреля предварительные слушания по иску столичных правительства и департамента городского имущества к индивидуальному предпринимателю Елене Церетели, дочери скульптора Зураба Церетели и директору "Галереи искусств Церетели", говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Иск поступил в суд в января и тогда был оставлен без движения. После устранения процессуальных нарушений суд принял его к рассмотрению.

Предмет и основания исковых требований пока не уточняются. Третьими лицами истцы просят привлечь к спору Роскадастр, Комитет государственного строительного надзора, госинспекцию по контролю за использованием объектов недвижимости и свердловский Меткомбанк.

Столичные власти ранее судились с Зурабом Церетели по договору аренды земельного участка площадью 26,9 тысячи квадратных метров на Авиамоторной улице. Участок был предоставлен городом ОАО "22 Электромеханический завод" по договору от 29 сентября 2003 года. В 2004 году Церетели купил здания и сооружения завода и стал новым арендатором земли, но допускал просрочки при выплате арендной платы.

Суды четырех инстанций, включая Верховный суд РФ , в 2021 году взыскали со скульптора около 29 миллионов рублей неустойки.