Суд в Москве подтвердил "побег" осужденного
17:28 27.02.2026 (обновлено: 20:02 27.02.2026)
Суд в Москве подтвердил "побег" осужденного
Суд в Москве подтвердил "побег" осужденного - РИА Новости, 27.02.2026
Суд в Москве подтвердил "побег" осужденного
Таганский суд Москвы подтвердил "побег" мужчины, которому в четверг могли заменить исправительные работы на лишение свободы, сообщается в Telegram-канале судов... РИА Новости, 27.02.2026
происшествия, москва, московский городской суд
Происшествия, Москва, Московский городской суд
Суд в Москве подтвердил "побег" осужденного

Таганский суд в Москве подтвердил "побег" осужденного

Осужденный Алиев, ожидавший адвоката у здания Таганского суда, сбежал от полицейского
Осужденный Алиев, ожидавший адвоката у здания Таганского суда, сбежал от полицейского - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© Суды общей юрисдикции города Москвы/Telegram
Осужденный Алиев, ожидавший адвоката у здания Таганского суда, сбежал от полицейского
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Таганский суд Москвы подтвердил "побег" мужчины, которому в четверг могли заменить исправительные работы на лишение свободы, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.
"Двадцать шестого февраля 2026 года в 17.00 в Таганский районный суд города Москвы поступило представление отдела полиции на Метрополитене о заключении под стражу осуждённого Алиева Ш.М., которому ранее были назначены принудительные работы, однако во время ожидания адвоката он "сбежал", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Алиев на улице ждал адвоката, рядом находился полицейский – и в 18.02 он "сбежал".
По данным РИА Новости, "сбежавший" - Шамиль Алиев 2001 года рождения.
Накануне Мосгорсуд и Таганский суд отрицали "побег" мужчины.
Человек в наручниках - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
В Петербурге подсудимый сбежал из суда перед оглашением приговора
29 декабря 2025, 22:49
 
Происшествия, Москва, Московский городской суд
 
 
