Суд в Москве подтвердил "побег" осужденного

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Таганский суд Москвы подтвердил "побег" мужчины, которому в четверг могли заменить исправительные работы на лишение свободы, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.
"Двадцать шестого февраля 2026 года в 17.00 в Таганский районный суд города Москвы поступило представление отдела полиции на Метрополитене о заключении под стражу осуждённого Алиева Ш.М., которому ранее были назначены принудительные работы, однако во время ожидания адвоката он "сбежал", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Алиев на улице ждал адвоката, рядом находился полицейский – и в 18.02 он "сбежал".
По данным РИА Новости, "сбежавший" - Шамиль Алиев 2001 года рождения.
Накануне Мосгорсуд и Таганский суд отрицали "побег" мужчины.
