16:57 27.02.2026
https://ria.ru/20260227/sud-2077221255.html
Суд на Украине арестовал главу управления СБУ в Житомирской области
Суд на Украине арестовал главу управления СБУ в Житомирской области
Украинский суд отправил под стражу на 60 суток начальника управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Житомирской области Владимира Компаниченко, обвиняемого РИА Новости, 27.02.2026
Суд на Украине арестовал главу управления СБУ в Житомирской области

Украинский суд отправил под стражу главу управления СБУ в Житомирской области

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Украинский суд отправил под стражу на 60 суток начальника управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Житомирской области Владимира Компаниченко, обвиняемого в коррупции, сообщает телеканал "Общественное".
Ранее украинский генпрокурор Руслан Кравченко сообщал, что задержанным по подозрению в коррупции командующему логистикой воздушных сил ВСУ и главе управления СБУ в Житомирской области официально предъявлены обвинения в превышении полномочий и получении неправомерной выгоды. Тогда имена подозреваемых не называли.
"Начальнику управления СБУ в Житомирской области Владимиру Компаниченко избрали меру пресечения – 60 суток содержания под стражей с залогом на сумму 6 миллионов 980 тысяч гривен (161,6 тысячи долларов – ред.). В случае внесения залога он должен появляться по вызову, сдать загранпаспорт, носить электронный браслет и не выезжать за пределы области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
В "Общественном" сообщили, что Компаниченко задержали при попытке передачи денег по делу о коррупции во время строительства укрытий для самолетов. Изъято было 320 тысяч долларов (4,1 тысячи долларов). По данным следствия, чиновники предлагали правоохранителям около 13 миллионов гривен (300,9 тысячи долларов), чтобы остановить проверки и скрыть растраты.
Нашивка СБУ
В Раде заявили, что СБУ задержала командующего логистикой ВВС Украины
25 февраля, 14:58
