Суд на Украине арестовал главу управления СБУ в Житомирской области

МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Украинский суд отправил под стражу на 60 суток начальника управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Житомирской области Владимира Компаниченко, обвиняемого в коррупции, сообщает телеканал "Общественное".

"Начальнику управления СБУ в Житомирской области Владимиру Компаниченко избрали меру пресечения – 60 суток содержания под стражей с залогом на сумму 6 миллионов 980 тысяч гривен (161,6 тысячи долларов – ред.). В случае внесения залога он должен появляться по вызову, сдать загранпаспорт, носить электронный браслет и не выезжать за пределы области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".