Адвокат попросил назначить Муминджанову наказание ниже низшего предела
Адвокат попросил назначить Муминджанову наказание ниже низшего предела - РИА Новости, 27.02.2026
Адвокат попросил назначить Муминджанову наказание ниже низшего предела
Адвокат замкомандующего ЛенВО генерала Валерия Муминджанова, обвиняемого в получении взятки в размере более 18 миллионов рублей, просит назначить наказание ниже РИА Новости, 27.02.2026
Адвокат попросил назначить Муминджанову наказание ниже низшего предела
ВОРОНЕЖ, 27 фев - РИА Новости. Адвокат замкомандующего ЛенВО генерала Валерия Муминджанова, обвиняемого в получении взятки в размере более 18 миллионов рублей, просит назначить наказание ниже низшего предела, не лишать воинского звания и наград с учётом совокупности смягчающих обстоятельств, передаёт корреспондент из зала Воронежского гарнизонного военного суда.
"Сторона защиты просит исключить из объёма предъявленного Муминджанову обвинения эпизоды передачи денежных средств в 2016-2018 годах, а также тот периметр дат, который я выше пояснял... как не нашедшие своего подтверждения в ходе судебного следствия... Сторона защиты просит признать совокупность смягчающих обстоятельств... с назначением наказания ниже низшего предела ... а также не лишать воинского звания генерал-майор и государственных наград", — сказал Алексей Азаров.
Прокуратура ранее запросила генералу 12 лет колонии со штрафом в размере двукратной суммы взятки в размере 37 миллионов 100 тысяч рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе в органах местного самоуправления, связанных с осуществлением организационно-распределительных, административно-хозяйственных полномочий, на срок 9 лет.
По данным следствия, в 2017-2023 годах Муминджанов, был руководителем департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ, отвечал за обеспечение ВС РФ вещевым имуществом. В этот период Минобороны при выполнении ГОЗ были заключены госконтракты с организациями на поставку обмундирования на сумму более 1,5 миллиардов рублей. За содействие в заключении контрактов с определенными фирмами генерал, как полагает следствие, получил взятки на сумму более 18 миллионов рублей.