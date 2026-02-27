Адвокат попросил назначить Муминджанову наказание ниже низшего предела

ВОРОНЕЖ, 27 фев - РИА Новости. Адвокат замкомандующего ЛенВО генерала Валерия Муминджанова, обвиняемого в получении взятки в размере более 18 миллионов рублей, просит назначить наказание ниже низшего предела, не лишать воинского звания и наград с учётом совокупности смягчающих обстоятельств, передаёт корреспондент из зала Воронежского гарнизонного военного суда.

"Сторона защиты просит исключить из объёма предъявленного Муминджанову обвинения эпизоды передачи денежных средств в 2016-2018 годах, а также тот периметр дат, который я выше пояснял... как не нашедшие своего подтверждения в ходе судебного следствия... Сторона защиты просит признать совокупность смягчающих обстоятельств... с назначением наказания ниже низшего предела ... а также не лишать воинского звания генерал-майор и государственных наград", — сказал Алексей Азаров

Прокуратура ранее запросила генералу 12 лет колонии со штрафом в размере двукратной суммы взятки в размере 37 миллионов 100 тысяч рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе в органах местного самоуправления, связанных с осуществлением организационно-распределительных, административно-хозяйственных полномочий, на срок 9 лет.