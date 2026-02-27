Холдинг Readovka оказывает содействие следствию по делу Костылева

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Холдинг Readovka заявил, что оказывает содействие в расследовании уголовного дела Алексея Костылева, которое не не связано с деятельностью издания.

Основателю Readovka Костылеву вменяется мошенничество в особо крупном размере, следствие требует его ареста.

"В данный момент руководство холдинга "Ридовка" оказывает максимальное содействие следственным органам в рамках расследования уголовного дела", - говорится в Telegram-канале Readovka.

В сообщении отмечается, что уголовное дело не связано с издательским бизнесом и деятельностью информационных ресурсов Readovka.