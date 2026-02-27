Рейтинг@Mail.ru
Холдинг Readovka оказывает содействие следствию по делу Костылева
27.02.2026
Холдинг Readovka оказывает содействие следствию по делу Костылева
Холдинг Readovka заявил, что оказывает содействие в расследовании уголовного дела Алексея Костылева, которое не не связано с деятельностью издания. РИА Новости, 27.02.2026
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Холдинг Readovka заявил, что оказывает содействие в расследовании уголовного дела Алексея Костылева, которое не не связано с деятельностью издания.
Основателю Readovka Костылеву вменяется мошенничество в особо крупном размере, следствие требует его ареста.
"В данный момент руководство холдинга "Ридовка" оказывает максимальное содействие следственным органам в рамках расследования уголовного дела", - говорится в Telegram-канале Readovka.
В сообщении отмечается, что уголовное дело не связано с издательским бизнесом и деятельностью информационных ресурсов Readovka.
"Издания холдинга не прекращали работу, следственным органам была предоставлена вся интересующая их информация", - говорится в сообщении.
Галина Сидорова* - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Экс-главреда газеты "Совершенно секретно" включили в реестр иноагентов
13 февраля, 17:39
 
Алексей КостылевПроисшествияReadovka
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
