https://ria.ru/20260227/sud-2077183042.html
Холдинг Readovka оказывает содействие следствию по делу Костылева
Холдинг Readovka оказывает содействие следствию по делу Костылева - РИА Новости, 27.02.2026
Холдинг Readovka оказывает содействие следствию по делу Костылева
Холдинг Readovka заявил, что оказывает содействие в расследовании уголовного дела Алексея Костылева, которое не не связано с деятельностью издания. РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T15:07:00+03:00
2026-02-27T15:07:00+03:00
2026-02-27T21:54:00+03:00
алексей костылев
происшествия
readovka
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1b/1980384482_165:164:3190:1865_1920x0_80_0_0_308b15999729b29c6cc23177b78a3694.jpg
https://ria.ru/20260213/minjust-2074242870.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1b/1980384482_390:0:3121:2048_1920x0_80_0_0_42743ae095c7db3be592a445fbed5201.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей костылев, происшествия, readovka
Алексей Костылев, Происшествия, Readovka
Холдинг Readovka оказывает содействие следствию по делу Костылева
Холдинг Readovka оказывает максимальное содействие следствию по делу Костылева
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Холдинг Readovka заявил, что оказывает содействие в расследовании уголовного дела Алексея Костылева, которое не не связано с деятельностью издания.
Основателю Readovka Костылеву
вменяется мошенничество в особо крупном размере, следствие требует его ареста.
"В данный момент руководство холдинга "Ридовка" оказывает максимальное содействие следственным органам в рамках расследования уголовного дела", - говорится в Telegram-канале Readovka.
В сообщении отмечается, что уголовное дело не связано с издательским бизнесом и деятельностью информационных ресурсов Readovka.
"Издания холдинга не прекращали работу, следственным органам была предоставлена вся интересующая их информация", - говорится в сообщении.