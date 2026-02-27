Дело журналиста Баданина* направили в суд

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Дело журналиста и основателя СМИ "Проект"** Романа Баданина*, заочно обвиняемого в уклонении от исполнения обязанностей иноагента, направлено в суд, сообщили в прокуратуре Москвы.

Правоохранителями установлено, что Баданин* был привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента (часть 2 статьи 19.34 и часть 5 статьи 19.34 КоАП РФ), однако в несоблюдение требований законодательства РФ продолжил распространение в соцсети материалов без указания на то, что они созданы или распространены физлицом, выполняющим функции иноагента.

"Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу в отсутствие подсудимого, находящего в розыске", - заключили в прокуратуре.

Минюст включил Баданина* в реестр иностранных агентов в РФ в июле 2021 года. В феврале 2026 года МВД объявило его в розыск.