https://ria.ru/20260227/sud-2077174975.html
Дело журналиста Баданина* направили в суд
Дело журналиста Баданина* направили в суд - РИА Новости, 27.02.2026
Дело журналиста Баданина* направили в суд
Дело журналиста и основателя СМИ "Проект"** Романа Баданина*, заочно обвиняемого в уклонении от исполнения обязанностей иноагента, направлено в суд, сообщили в... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T14:41:00+03:00
2026-02-27T14:41:00+03:00
2026-02-27T14:45:00+03:00
москва
происшествия
россия
роман баданин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975553364_0:250:3071:1977_1920x0_80_0_0_0383d314584a453a9e0f61507e94de25.jpg
https://ria.ru/20260226/sud-2076770365.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975553364_287:0:3018:2048_1920x0_80_0_0_95b03cd427716e6a584ff15ff1baa053.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия, россия, роман баданин
Москва, Происшествия, Россия, Роман Баданин
Дело журналиста Баданина* направили в суд
Дело журналиста Баданина по статусу иноагента направили в суд
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Дело журналиста и основателя СМИ "Проект"** Романа Баданина*, заочно обвиняемого в уклонении от исполнения обязанностей иноагента, направлено в суд, сообщили в прокуратуре Москвы.
"Чертановская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 49-летнего Романа Баданина
*. Ему заочно предъявлено обвинение по части 2 статьи 330.1 УК РФ
(уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах)", - говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства на платформе Max.
Правоохранителями установлено, что Баданин* был привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента (часть 2 статьи 19.34 и часть 5 статьи 19.34 КоАП РФ), однако в несоблюдение требований законодательства РФ продолжил распространение в соцсети материалов без указания на то, что они созданы или распространены физлицом, выполняющим функции иноагента.
"Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу в отсутствие подсудимого, находящего в розыске", - заключили в прокуратуре.
Минюст включил Баданина* в реестр иностранных агентов в РФ в июле 2021 года. В феврале 2026 года МВД объявило его в розыск.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
** Организация признана нежелательной в Российской Федерации