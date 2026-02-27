Суд взыскал долг с блогера Ефремова*

МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Суд в Москве по иску оператора рекламных данных ООО "Медиаскаут" взыскал с внесенного в перечень террористов и экстремистов в РФ блогера Никиты Ефремова* около 38,5 тысяч рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Иск поступил в суд в декабре. Суд, рассмотрев его в упрощенном порядке, без проведения заседаний, полностью удовлетворил требования истца. С ответчика взысканы задолженность по договору от 05.08.2023 в размере 27 190 рублей и неустойка за просрочку исполнения обязательств по оплате в размере 11 287,56 рублей.

Компания "Медиаскаут" занимается передачей данных клиентов о рекламных объявлениях в Роскомнадзор и сопровождает "клиентов на всех этапах маркировки рекламы в интернете", говорится в ее соцсетях.

Столичный суд в декабре по иску подмосковного ООО "Джетленд", оператора инвестиционной онлайн-платформы JetLend, взыскал с Ефремова* более 11 миллионов рублей.

Ефремов* с помощью платформы в 2023-2024 годах взял четыре займа, но после того, как оператор получил сведения о включении заемщика в перечень лиц, причастных к террористической или экстремистской деятельности, договор о содействии в привлечении инвестиций был расторгнут. В иске "Джетленд" потребовал погасить долг по займам.

В декабре же прокуратура Подмосковья сообщила, что Ефремов* осужден на три года условно по делу о финансировании экстремистской деятельности.

Против него было возбуждено уголовное дело за донаты ФБК ** (признан в России экстремистским и ликвидирован). Останкинский суд Москвы в августе избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий.

По версии следствия, Ефремов*, находясь в Москве и Подмосковье, "с сентября 2021 года по февраль 2022 года, являясь противником действующих российских органов власти, перевел деньги на нужды и обеспечение организации, запрещенной в РФ из-за экстремистской деятельности". Ему грозило от трех до восьми лет лишения свободы.

Ефремов* - блогер, бизнесмен и основатель бренда Nikita Efremov. Он открыл в России несколько магазинов, где продавал одежду и обувь, в основном кроссовки из лимитированных коллекций. Позднее обзавелся бутиком в Дубае

* Внесен в список террористов и экстремистов.