Суд взыскал долг с блогера Ефремова* - РИА Новости, 27.02.2026
14:18 27.02.2026
Суд взыскал долг с блогера Ефремова*
Суд взыскал долг с блогера Ефремова*
2026-02-27T14:18:00+03:00
2026-02-27T14:18:00+03:00
происшествия
Суд взыскал долг с блогера Ефремова*

РИА Новости: суд взыскал с блогера Никиты Ефремова долг в 38,5 тыс руб

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкНикита Ефремов*
Никита Ефремов* - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Никита Ефремов*. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Суд в Москве по иску оператора рекламных данных ООО "Медиаскаут" взыскал с внесенного в перечень террористов и экстремистов в РФ блогера Никиты Ефремова* около 38,5 тысяч рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Иск поступил в суд в декабре. Суд, рассмотрев его в упрощенном порядке, без проведения заседаний, полностью удовлетворил требования истца. С ответчика взысканы задолженность по договору от 05.08.2023 в размере 27 190 рублей и неустойка за просрочку исполнения обязательств по оплате в размере 11 287,56 рублей.
Блогер Елена Блиновская во время рассмотрения дела о неуплате налогов - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Суд признал незаконными четыре платежа Блиновской по кредиту
Вчера, 09:31
Компания "Медиаскаут" занимается передачей данных клиентов о рекламных объявлениях в Роскомнадзор и сопровождает "клиентов на всех этапах маркировки рекламы в интернете", говорится в ее соцсетях.
Столичный суд в декабре по иску подмосковного ООО "Джетленд", оператора инвестиционной онлайн-платформы JetLend, взыскал с Ефремова* более 11 миллионов рублей.
Ефремов* с помощью платформы в 2023-2024 годах взял четыре займа, но после того, как оператор получил сведения о включении заемщика в перечень лиц, причастных к террористической или экстремистской деятельности, договор о содействии в привлечении инвестиций был расторгнут. В иске "Джетленд" потребовал погасить долг по займам.
В декабре же прокуратура Подмосковья сообщила, что Ефремов* осужден на три года условно по делу о финансировании экстремистской деятельности.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Заочное дело журналиста Катаева* поступило в суд
20 января, 11:01
Против него было возбуждено уголовное дело за донаты ФБК** (признан в России экстремистским и ликвидирован). Останкинский суд Москвы в августе избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий.
По версии следствия, Ефремов*, находясь в Москве и Подмосковье, "с сентября 2021 года по февраль 2022 года, являясь противником действующих российских органов власти, перевел деньги на нужды и обеспечение организации, запрещенной в РФ из-за экстремистской деятельности". Ему грозило от трех до восьми лет лишения свободы.
Ефремов* - блогер, бизнесмен и основатель бренда Nikita Efremov. Он открыл в России несколько магазинов, где продавал одежду и обувь, в основном кроссовки из лимитированных коллекций. Позднее обзавелся бутиком в Дубае.
* Внесен в список террористов и экстремистов.
** Организация признана в России экстремистской и ликвидирована.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
МВД объявило в розыск блогера Андрея "TheDRWZJ" Хестанова*
27 ноября 2025, 23:30
 
РоссияМосковская область (Подмосковье)МоскваФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Фонд борьбы с коррупциейПроисшествия
 
 
