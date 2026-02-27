Рейтинг@Mail.ru
14:06 27.02.2026 (обновлено: 14:09 27.02.2026)
На рэпера Pharaoh завели дело о пропаганде наркотиков
Никулинский суд Москвы зарегистрировал административное дело о пропаганде наркотиков в интернете на рэпера Pharaoh (Глеб Голубин), свидетельствуют данные... РИА Новости, 27.02.2026
россия, происшествия
На рэпера Pharaoh завели дело о пропаганде наркотиков

Рэп-исполнитель Pharaoh (Глеб Голубин)
Рэп-исполнитель Pharaoh (Глеб Голубин). Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Никулинский суд Москвы зарегистрировал административное дело о пропаганде наркотиков в интернете на рэпера Pharaoh (Глеб Голубин), свидетельствуют данные инстанции, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
Согласно данным, протокол в отношении Голубина зарегистрирован в четверг. Заседание назначено на 13 марта.
Ему вменяют часть 1.1 статьи 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо новых потенциально опасных психоактивных веществ с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет).
Не сообщается, что послужило причиной для административного дела.
Санкция статьи - штраф от 5 до 30 тысяч рублей для граждан; 50-100 тысяч - для предпринимателей.
Поиски пропавшей в Смоленске 9-летней девочки - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Подозреваемый в похищении девочки в Смоленске был судим за наркотики
26 февраля, 20:57
 
