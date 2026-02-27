На рэпера Pharaoh завели дело о пропаганде наркотиков

https://ria.ru/20260227/sud-2077149751.html
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Никулинский суд Москвы зарегистрировал административное дело о пропаганде наркотиков в интернете на рэпера Pharaoh (Глеб Голубин), свидетельствуют данные инстанции, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
Согласно данным, протокол в отношении Голубина зарегистрирован в четверг. Заседание назначено на 13 марта.
Ему вменяют часть 1.1 статьи 6.13 КоАП РФ
(пропаганда наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо новых потенциально опасных психоактивных веществ с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет).
Не сообщается, что послужило причиной для административного дела.
Санкция статьи - штраф от 5 до 30 тысяч рублей для граждан; 50-100 тысяч - для предпринимателей.