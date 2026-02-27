https://ria.ru/20260227/sud-2077080612.html
Суд рассмотрит дело рэпера Face* об уклонении от обязанностей иноагента
Суд рассмотрит дело рэпера Face* об уклонении от обязанностей иноагента
Уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иноагента против рэпера Face* рассмотрят в суде в Уфе 3 марта, следует из материалов суда, которые есть в РИА Новости, 27.02.2026
УФА, 27 фев – РИА Новости. Уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иноагента против рэпера Face* рассмотрят в суде в Уфе 3 марта, следует из материалов суда, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Первого декабря в Кировском суде Уфы
РИА Новости сообщали, что в суд поступили материалы уголовного дела против иноагента Ивана Дремина, он же – рэпер Face*. Музыканта обвиняют в уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента по части 2 статьи 330.1 УК РФ
.
Из материалов судебного участка №7 по Кировскому району
Уфы следует, что дата рассмотрения уголовного дела против Дремина* назначена на 3 марта в 14.00 (12.00 мск).
Ранее рэпер был арестован заочно и объявлен в межгосударственный розыск.
СУСК РФ по Башкирии сообщал, что фигурант, будучи признанным в апреле 2022 года иностранным агентом, в 2024-2025 годах неоднократно размещал публикации на своих официальных страницах и каналах в социальных сетях без указания статуса иноагента. При этом ранее он был неоднократно привлечен к административной ответственности за аналогичные правонарушения.
* Признан иностранным агентом в России