Суд рассмотрит дело рэпера Face* об уклонении от обязанностей иноагента

УФА, 27 фев – РИА Новости. Уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иноагента против рэпера Face* рассмотрят в суде в Уфе 3 марта, следует из материалов суда, которые есть в распоряжении РИА Новости.

СУСК РФ по Башкирии сообщал, что фигурант, будучи признанным в апреле 2022 года иностранным агентом, в 2024-2025 годах неоднократно размещал публикации на своих официальных страницах и каналах в социальных сетях без указания статуса иноагента. При этом ранее он был неоднократно привлечен к административной ответственности за аналогичные правонарушения.