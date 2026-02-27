Рейтинг@Mail.ru
Четверых иностранцев ждет суд за драку, в которой погиб футболист - РИА Новости, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:09 27.02.2026 (обновлено: 10:26 27.02.2026)
https://ria.ru/20260227/sud-2077064841.html
Четверых иностранцев ждет суд за драку, в которой погиб футболист
Четверых иностранцев ждет суд за драку, в которой погиб футболист - РИА Новости, 27.02.2026
Четверых иностранцев ждет суд за драку, в которой погиб футболист
Суд ждет четверых фигурантов уголовного дела о драке в Подмосковье, в которой погиб 20-летний футболист Арсений Ерошевич, сообщили РИА Новости в подмосковном... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T10:09:00+03:00
2026-02-27T10:26:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
щелково
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg
https://ria.ru/20251017/arest-2048758911.html
московская область (подмосковье)
россия
щелково
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_336:0:3065:2047_1920x0_80_0_0_06e3cc55e816fe128d9c0f5f1ec0e72d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, московская область (подмосковье), россия, щелково, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Щелково, Следственный комитет России (СК РФ)
Четверых иностранцев ждет суд за драку, в которой погиб футболист

Суд рассмотрит дело о драке в Подмосковье, в которой погиб футболист Ерошевич

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Суд ждет четверых фигурантов уголовного дела о драке в Подмосковье, в которой погиб 20-летний футболист Арсений Ерошевич, сообщили РИА Новости в подмосковном главке СК РФ.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении четверых иностранных граждан… уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - сказали в ведомстве.
В ведомстве сообщили, что в зависимости от роли и степени участия они обвиняются в "умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего", "хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору" и "побоях".
Следствием установлено, что 17 августа 2025 года двое обвиняемых на парковке у бара в Щелково спровоцировали конфликт с двумя молодыми людьми, одним из которых был футболист Арсений Ерошевич. Впоследствии к фигурантам подошли еще трое мужчин, после чего завязалась драка. Ерошевич с множественными травмами был доставлен в больницу, где скончался спустя несколько дней. Четверо злоумышленников были задержаны, пятый фигурант, который был одним из зачинщиков конфликта, скрылся и объявлен в международный розыск, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.
Суд - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Трем фигурантам драки в Щелково, в которой погиб футболист, продлили арест
17 октября 2025, 04:05
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)РоссияЩелковоСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала