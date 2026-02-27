https://ria.ru/20260227/sud-2077064841.html
Четверых иностранцев ждет суд за драку, в которой погиб футболист
Четверых иностранцев ждет суд за драку, в которой погиб футболист
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Суд ждет четверых фигурантов уголовного дела о драке в Подмосковье, в которой погиб 20-летний футболист Арсений Ерошевич, сообщили РИА Новости в подмосковном главке СК РФ.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении четверых иностранных граждан… уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - сказали в ведомстве.
В ведомстве сообщили, что в зависимости от роли и степени участия они обвиняются в "умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего", "хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору" и "побоях".
Следствием установлено, что 17 августа 2025 года двое обвиняемых на парковке у бара в Щелково
спровоцировали конфликт с двумя молодыми людьми, одним из которых был футболист Арсений Ерошевич. Впоследствии к фигурантам подошли еще трое мужчин, после чего завязалась драка. Ерошевич с множественными травмами был доставлен в больницу, где скончался спустя несколько дней. Четверо злоумышленников были задержаны, пятый фигурант, который был одним из зачинщиков конфликта, скрылся и объявлен в международный розыск, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.