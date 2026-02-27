Четверых иностранцев ждет суд за драку, в которой погиб футболист

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Суд ждет четверых фигурантов уголовного дела о драке в Подмосковье, в которой погиб 20-летний футболист Арсений Ерошевич, сообщили РИА Новости в подмосковном главке СК РФ.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении четверых иностранных граждан… уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - сказали в ведомстве.

В ведомстве сообщили, что в зависимости от роли и степени участия они обвиняются в "умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего", "хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору" и "побоях".