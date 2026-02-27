Суд признал незаконными четыре платежа Блиновской по кредиту

МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы признал незаконными четыре платежа Елены Блиновской в общем размере около 4,6 миллиона рублей в адрес банка ВТБ для погашения кредита, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Платежи прошли с 18 декабря 2023 по 17 января 2024 года. Суд обязал ВТБ вернуть эти деньги в конкурсную массу Блиновской и восстановил требования банка в таком размере в реестре кредиторов "королевы марафонов".
Как пояснил в суде представитель финансового управляющего Блиновской Марии Ознобихиной, которая оспорила состоявшиеся в преддверии банкротства сделки, их следствием стало то, что банк получил предпочтение перед другими кредиторами.
Ранее суд включил в реестр требований кредиторов Блиновской требования ВТБ на сумму около 269 миллионов рублей. Долг возник по кредиту, выданному Блиновской в 2020 году и обеспеченному поручительством ее мужа и договором залога квартиры в Москве, земельного участка и дома в Подмосковье. По словам юриста банка, общая сумма кредита была 300 миллионов рублей, на февраль 2025 года задолженность составляла почти 269 миллионов рублей, обязательства не исполняются заемщиком с апреля 2024 года.
Арбитражный суд Москвы признал Блиновскую банкротом в ноябре 2024 года по ее собственному заявлению и открыл процедуру реализации ее имущества.
Савеловский суд Москвы в марте 2025 года приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима со штрафом 1 миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. Также суд взыскал в доход государства арестованное по делу имущество и удовлетворил иск прокуратуры о взыскании 587 миллионов рублей в пользу России. Блиновская была задержана в апреле 2023 года.
