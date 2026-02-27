Суд признал незаконными четыре платежа Блиновской по кредиту

Блогер Елена Блиновская во время рассмотрения дела о неуплате налогов . Архивное фото

МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы признал незаконными четыре платежа Елены Блиновской в общем размере около 4,6 миллиона рублей в адрес банка ВТБ для погашения кредита, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Платежи прошли с 18 декабря 2023 по 17 января 2024 года. Суд обязал ВТБ вернуть эти деньги в конкурсную массу Блиновской и восстановил требования банка в таком размере в реестре кредиторов "королевы марафонов".

Как пояснил в суде представитель финансового управляющего Блиновской Марии Ознобихиной, которая оспорила состоявшиеся в преддверии банкротства сделки, их следствием стало то, что банк получил предпочтение перед другими кредиторами.

Ранее суд включил в реестр требований кредиторов Блиновской требования ВТБ на сумму около 269 миллионов рублей. Долг возник по кредиту, выданному Блиновской в 2020 году и обеспеченному поручительством ее мужа и договором залога квартиры в Москве , земельного участка и дома в Подмосковье . По словам юриста банка, общая сумма кредита была 300 миллионов рублей, на февраль 2025 года задолженность составляла почти 269 миллионов рублей, обязательства не исполняются заемщиком с апреля 2024 года.

Арбитражный суд Москвы признал Блиновскую банкротом в ноябре 2024 года по ее собственному заявлению и открыл процедуру реализации ее имущества.