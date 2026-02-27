Рейтинг@Mail.ru
Суд признал незаконными четыре платежа Блиновской по кредиту - РИА Новости, 27.02.2026
09:31 27.02.2026
Суд признал незаконными четыре платежа Блиновской по кредиту
Суд признал незаконными четыре платежа Блиновской по кредиту - РИА Новости, 27.02.2026
Суд признал незаконными четыре платежа Блиновской по кредиту
Арбитражный суд Москвы признал незаконными четыре платежа Елены Блиновской в общем размере около 4,6 миллиона рублей в адрес банка ВТБ для погашения кредита,... РИА Новости, 27.02.2026
москва, московская область (подмосковье), россия, елена блиновская
Москва, Московская область (Подмосковье), Россия, Елена Блиновская
Суд признал незаконными четыре платежа Блиновской по кредиту

Суд признал незаконными четыре платежа Блиновской по кредиту ВТБ

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкБлогер Елена Блиновская во время рассмотрения дела о неуплате налогов
Блогер Елена Блиновская во время рассмотрения дела о неуплате налогов . Архивное фото
МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы признал незаконными четыре платежа Елены Блиновской в общем размере около 4,6 миллиона рублей в адрес банка ВТБ для погашения кредита, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Платежи прошли с 18 декабря 2023 по 17 января 2024 года. Суд обязал ВТБ вернуть эти деньги в конкурсную массу Блиновской и восстановил требования банка в таком размере в реестре кредиторов "королевы марафонов".
Блогер Елена Блиновская перед началом заседания Савеловского районного суда в Москве - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Окружение Блиновской опровергло информацию о ее болезни в колонии
18 февраля, 17:25
Как пояснил в суде представитель финансового управляющего Блиновской Марии Ознобихиной, которая оспорила состоявшиеся в преддверии банкротства сделки, их следствием стало то, что банк получил предпочтение перед другими кредиторами.
Ранее суд включил в реестр требований кредиторов Блиновской требования ВТБ на сумму около 269 миллионов рублей. Долг возник по кредиту, выданному Блиновской в 2020 году и обеспеченному поручительством ее мужа и договором залога квартиры в Москве, земельного участка и дома в Подмосковье. По словам юриста банка, общая сумма кредита была 300 миллионов рублей, на февраль 2025 года задолженность составляла почти 269 миллионов рублей, обязательства не исполняются заемщиком с апреля 2024 года.
Арбитражный суд Москвы признал Блиновскую банкротом в ноябре 2024 года по ее собственному заявлению и открыл процедуру реализации ее имущества.
Савеловский суд Москвы в марте 2025 года приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима со штрафом 1 миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. Также суд взыскал в доход государства арестованное по делу имущество и удовлетворил иск прокуратуры о взыскании 587 миллионов рублей в пользу России. Блиновская была задержана в апреле 2023 года.
Модель, блогер Елена Блиновская - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
В СПЧ предложили амнистировать Блиновскую к 8 марта
13 февраля, 15:28
 
МоскваМосковская область (Подмосковье)РоссияЕлена Блиновская
 
 
