Суд отказался взыскивать с "Мосфильма" 4,3 миллиона рублей - РИА Новости, 27.02.2026
09:27 27.02.2026
Суд отказался взыскивать с "Мосфильма" 4,3 миллиона рублей
Суд отказался взыскивать с "Мосфильма" 4,3 миллиона рублей - РИА Новости, 27.02.2026
Суд отказался взыскивать с "Мосфильма" 4,3 миллиона рублей
Никулинский суд Москвы отказал вдове сценариста Гелия Рябова в признании интеллектуальных прав по фильму "Один из нас" и компенсации за нарушение авторских прав РИА Новости, 27.02.2026
общество, московский городской суд, мосфильм
Общество, Московский городской суд, Мосфильм
Суд отказался взыскивать с "Мосфильма" 4,3 миллиона рублей

Суд отказал вдове сценариста Рябова в компенсации за нарушение авторских прав

© РИА Новости / Илья Питалев
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Никулинский суд Москвы отказал вдове сценариста Гелия Рябова в признании интеллектуальных прав по фильму "Один из нас" и компенсации за нарушение авторских прав в размере 4,3 миллиона рублей, следует из материалов дела в распоряжении РИА Новости.
"Отказано в удовлетворении", - указано в материалах.
Иск поступил в Никулинский суд в сентябре 2024 года и был возвращен в связи с неподсудностью дела. Однако апелляционная инстанция Мосгорсуда весной прошлого года отправила иск на новое рассмотрение.
Кроме компенсации за нарушение интеллектуального права на произведение в размере 4 миллионов 300 тысяч рублей вдова сценариста также требовала от "Мосфильма" сведения об авторстве сценария художественного фильма "Один из нас" (1970 год), выплачиваемом вознаграждении Рябову Гелию Трофимовичу в период с 1970 до 13 октября 2015 года и информацию обо всех показах фильма, начиная с 2015 года.
Общество
Московский городской суд
Мосфильм
 
 
