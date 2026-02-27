Суд отказался взыскивать с "Мосфильма" 4,3 миллиона рублей

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Никулинский суд Москвы отказал вдове сценариста Гелия Рябова в признании интеллектуальных прав по фильму "Один из нас" и компенсации за нарушение авторских прав в размере 4,3 миллиона рублей, следует из материалов дела в распоряжении РИА Новости.