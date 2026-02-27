Суд отказался взыскивать с "Мосфильма" 4,3 миллиона рублей

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Никулинский суд Москвы отказал вдове сценариста Гелия Рябова в признании интеллектуальных прав по фильму "Один из нас" и компенсации за нарушение авторских прав в размере 4,3 миллиона рублей, следует из материалов дела в распоряжении РИА Новости.
"Отказано в удовлетворении", - указано в материалах.
Иск поступил в Никулинский суд в сентябре 2024 года и был возвращен в связи с неподсудностью дела. Однако апелляционная инстанция Мосгорсуда весной прошлого года отправила иск на новое рассмотрение.
Кроме компенсации за нарушение интеллектуального права на произведение в размере 4 миллионов 300 тысяч рублей вдова сценариста также требовала от "Мосфильма" сведения об авторстве сценария художественного фильма "Один из нас" (1970 год), выплачиваемом вознаграждении Рябову Гелию Трофимовичу в период с 1970 до 13 октября 2015 года и информацию обо всех показах фильма, начиная с 2015 года.
С жительницы Дзержинска взыскали за продажу шевронов с цитатами из "Брата"
20 октября 2025, 15:45