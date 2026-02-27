Суд назначил дату рассмотрения дела Губарева о дискредитации армии

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Таганский районный суд Москвы назначил на 11 марта рассмотрение административного дела, предположительно, в отношении общественного деятеля Павла Губарева, которому вменяют дискредитацию Вооруженных сил РФ, сказано в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Ранее, 18 февраля, в суд поступил протокол в отношении Губарева П. Ю., инициалы которого совпадают с данными бывшего "народного губернатора" Донецкой области. Сам Губарев тогда заявил РИА Новости, что ему неизвестно о деталях дела, поскольку он не видел документов, но подтвердил совпадение фамилии и инициалов.
Согласно картотеке дел, заседание состоится 11 марта в 12.50. Дело возбуждено по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ).
Санкция инкриминируемой статьи предусматривает для граждан штраф до 50 тысяч рублей.
Павел Губарев объявил себя "народным губернатором" Донецкой области после захвата 1 марта 2014 года протестующими здания областной государственной администрации, однако не получил реальной власти. СБУ возбудила в отношении него уголовное дело по подозрению в организации массовых беспорядков. Вскоре его арестовали и отправили в Киев, однако 7 мая Губарева освободили в обмен на передачу ополченцами попавших в плен сотрудников спецподразделения СБУ "Альфа".