Рейтинг@Mail.ru
Суд назначил дату рассмотрения дела Губарева о дискредитации армии - РИА Новости, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:21 27.02.2026
https://ria.ru/20260227/sud-2077053167.html
Суд назначил дату рассмотрения дела Губарева о дискредитации армии
Суд назначил дату рассмотрения дела Губарева о дискредитации армии - РИА Новости, 27.02.2026
Суд назначил дату рассмотрения дела Губарева о дискредитации армии
Таганский районный суд Москвы назначил на 11 марта рассмотрение административного дела, предположительно, в отношении общественного деятеля Павла Губарева,... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T09:21:00+03:00
2026-02-27T09:21:00+03:00
происшествия
донецкая область
россия
киев
павел губарев
служба безопасности украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150159/55/1501595508_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_3fe5d3c44318ccf206f219b028d0d9c7.jpg
https://ria.ru/20260219/gosduma-2075580612.html
донецкая область
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150159/55/1501595508_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_b891ead330ff730ac67d160df8c4f9da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, донецкая область, россия, киев, павел губарев, служба безопасности украины
Происшествия, Донецкая область, Россия, Киев, Павел Губарев, Служба безопасности Украины
Суд назначил дату рассмотрения дела Губарева о дискредитации армии

Суд 11 марта рассмотрит дело о дискредитации армии в отношении Губарева

© РИА Новости / Валерий МельниковСотрудники полиции
Сотрудники полиции - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости / Валерий Мельников
Сотрудники полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Таганский районный суд Москвы назначил на 11 марта рассмотрение административного дела, предположительно, в отношении общественного деятеля Павла Губарева, которому вменяют дискредитацию Вооруженных сил РФ, сказано в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Ранее, 18 февраля, в суд поступил протокол в отношении Губарева П. Ю., инициалы которого совпадают с данными бывшего "народного губернатора" Донецкой области. Сам Губарев тогда заявил РИА Новости, что ему неизвестно о деталях дела, поскольку он не видел документов, но подтвердил совпадение фамилии и инициалов.
Согласно картотеке дел, заседание состоится 11 марта в 12.50. Дело возбуждено по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ).
Санкция инкриминируемой статьи предусматривает для граждан штраф до 50 тысяч рублей.
Павел Губарев объявил себя "народным губернатором" Донецкой области после захвата 1 марта 2014 года протестующими здания областной государственной администрации, однако не получил реальной власти. СБУ возбудила в отношении него уголовное дело по подозрению в организации массовых беспорядков. Вскоре его арестовали и отправили в Киев, однако 7 мая Губарева освободили в обмен на передачу ополченцами попавших в плен сотрудников спецподразделения СБУ "Альфа".
Госдума РФЗдание Государственной Думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
В ГД внесли проект о наказании за дискредитацию ВС, влекущую закрытие банка
19 февраля, 18:38
 
ПроисшествияДонецкая областьРоссияКиевПавел ГубаревСлужба безопасности Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала