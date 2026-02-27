https://ria.ru/20260227/studenty-2077038293.html
Студенты по указке кураторов подожгли АЗС в Новосибирске и Бердске
Студенты по указке кураторов подожгли АЗС в Новосибирске и Бердске - РИА Новости, 27.02.2026
Студенты по указке кураторов подожгли АЗС в Новосибирске и Бердске
Полицейские и сотрудники ФСБ задержали двух студентов по подозрению в поджоге автозаправочных станций в Новосибирске и Бердске, сообщил региональный главк МВД. РИА Новости, 27.02.2026
НОВОСИБИРСК, 27 фев — РИА Новости. Полицейские и сотрудники ФСБ задержали двух студентов по подозрению в поджоге автозаправочных станций в Новосибирске и Бердске, сообщил региональный главк МВД.
"Предварительно установлено, что оба действовали по указанию внешних кураторов", — говорится в релизе.
В ведомстве пояснили, что 25 февраля получили сообщение о поджоге АЗС на улице Военной в Новосибирске
, а час спустя — о таком же пожаре в микрорайоне Южный в Бердске.
Как выяснилось, в обоих случаях злоумышленники действовали одинаково: оплатили топливо, купили емкость для него, подожгли бензоколонку и скрылись. С пожарами справились работники автозаправок. Пострадавших не было.
Вскоре правоохранители установили и задержали подозреваемых. Ими оказались жители Новосибирска и Бердска 17 и 18 лет, студенты среднеспециальных учебных заведений.
Как выяснилось, молодые люди попались на фишинговые ссылки в одном из мессенджеров и лишились доступа к личным кабинетам от государственных сервисов. Затем им позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками государственных органов, которые и дали им указания, что делать.
Против задержанных возбудили уголовные дела по статье "Покушение на умышленное повреждение имущества из хулиганских побуждений". Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.