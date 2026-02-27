https://ria.ru/20260227/strany-2077219235.html
Подсчитан объем активов стран ЕС в России
Подсчитан объем активов стран ЕС в России - РИА Новости, 27.02.2026
Подсчитан объем активов стран ЕС в России
Объем вложений стран ЕС в российскую экономику по итогам 2024 года составил как минимум 188 миллиардов долларов, подсчитало РИА Новости на основе данных... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T16:52:00+03:00
2026-02-27T16:52:00+03:00
2026-02-27T17:16:00+03:00
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Подсчитан объем активов стран ЕС в России
РИА Новости: в России находится активов ЕС как минимум на 188 млрд долларов