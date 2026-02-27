Рейтинг@Mail.ru
Подсчитан объем активов стран ЕС в России - РИА Новости, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:52 27.02.2026 (обновлено: 17:16 27.02.2026)
https://ria.ru/20260227/strany-2077219235.html
Подсчитан объем активов стран ЕС в России
Подсчитан объем активов стран ЕС в России - РИА Новости, 27.02.2026
Подсчитан объем активов стран ЕС в России
Объем вложений стран ЕС в российскую экономику по итогам 2024 года составил как минимум 188 миллиардов долларов, подсчитало РИА Новости на основе данных... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T16:52:00+03:00
2026-02-27T17:16:00+03:00
экономика
россия
кипр
франция
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780101990_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f326c21b9004a3888e4ee0df53e32ec4.jpg
https://ria.ru/20260216/rossija-2074573395.html
россия
кипр
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780101990_106:0:2837:2048_1920x0_80_0_0_d67ae4b98c713be5d9b4ae1d5da25268.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, кипр, франция, евросоюз
Экономика, Россия, Кипр, Франция, Евросоюз
Подсчитан объем активов стран ЕС в России

РИА Новости: в России находится активов ЕС как минимум на 188 млрд долларов

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры: доллары США и евро
Денежные купюры: доллары США и евро - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Денежные купюры: доллары США и евро. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Объем вложений стран ЕС в российскую экономику по итогам 2024 года составил как минимум 188 миллиардов долларов, подсчитало РИА Новости на основе данных национальных статслужб.
Больше всего прямых иностранных инвестиций в России принадлежало компаниям с "пропиской" на Кипре - 101,6 миллиарда долларов. На втором месте расположились немецкие юрлица с 19,3 миллиарда долларов, а на третьем - нидерландские с 15,3 миллиарда.
Значительные вложения были у Франции (15,1 миллиарда), Италии (13 миллиардов) и Австрии (9 миллиардов). Люксембург имел в России активов на 7,5 миллиарда долларов. Более 1 миллиарда долларов активы стоили еще у Венгрии (1,1 миллиарда).
Данные пока не раскрыли Чехия, Дания и Финляндия.
Прямые инвестиции - это вложения в предприятия, которые обеспечивают контроль над не менее 10% его акций или капитала.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Российская экономика по итогам 2025 года обогнала итальянскую
16 февраля, 00:39
 
ЭкономикаРоссияКипрФранцияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала