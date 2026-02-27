https://ria.ru/20260227/starlink-2077038553.html
Артиллерист рассказал, что отключение Starlink не лишило фронт связи
Артиллерист рассказал, что отключение Starlink не лишило фронт связи
Работа артиллерии в зоне спецоперации не "захромала" в связи с отключением Starlink, рассказал на видео Минобороны РФ старший наводчик самоходной гаубицы...
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Работа артиллерии в зоне спецоперации не "захромала" в связи с отключением Starlink, рассказал на видео Минобороны РФ старший наводчик самоходной гаубицы "Гвоздика" группировки "Север" с позывным "Кузьмич".
"То, что говорят про Starlink, что у нас там связь захромала, что у нас там что-то плохо. Это неправда! Мы не ощутили того, чтобы у нас не было связи. Все работает штатно. Не ощутили того, что у нас что-то не работает", - сказал "Кузьмич".
В российском оборонном ведомстве отметили, что передача изображения и координация действий артиллерийских расчетов ведется с применением штатных средств связи по закрытым каналам.
"Военнослужащие отметили, что предоставленных мощностей хватает для ведения видеотрансляций и оперативной передачи необходимых материалов", - заявили в ведомстве.
На минувшей неделе замминистра обороны России Алексей Криворучко
заявил, что отключение Starlink никак не сказалось на управлении войсками и системе связи в зоне СВО.