Судьба мумии Сталина: почему Китай и Албания просили передать им тело вождя

Цветы у мемориального захоронения И. В. Сталина у Кремлевской стены

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости, Вадим Минеев. В марте 1953 года забальзамированное тело "отца народов" Иосифа Сталина было помещено в Мавзолей Ленина. После волны хрущевской критики его вынесли и захоронили в могиле у Кремлевской стены.

Почему вторые похороны вождя превратились в секретную операцию? Какие страны хотели забрать его тело?

Нужен Сталин — забирайте его гроб

Компания по развенчанию культа личности, начатая Хрущевым, привела к расколу между СССР и социалистическими странами, не принявшими критики Сталина. В первую очередь это были Китай и Албания, собственная политика которых в 1950-60-х годах была ортодоксально-сталинистской.

Очень ожесточенный спор по поводу политического наследия и роли Сталина в истории произошел в 1960 году на III съезде компартии Румынии.

Присутствовавший там Никита Хрущев эмоционально заявил своим оппонентам: "Если вам так нужен Сталин, то забирайте у нас его гроб! Мы пришлем его в специальном вагоне!" Опрометчиво сказанные слова привели к тому, что Китай и Албания заинтересовались — нельзя ли действительно вывезти мумию вождя из Москвы?

Представителям советской делегации пришлось объяснять, что Хрущев высказался фигурально и такой вариант не рассматривался.

Срезали золотые пуговицы

Вторично вопрос о теле Сталина был поднят в 1961 году. Решение о выносе его из Мавзолея принималось на XXII съезде партии, все было обставлено как "инициатива снизу", с которой якобы выступили рабочие трех заводов — Кировского, Невского и Московского имени Ленина.

Тем не менее власти опасались возможных беспорядков. Поэтому акцию по перезахоронению проводили тайно и тщательно к ней готовились. Поздним вечером 31 октября 1961 года в обстановке абсолютной секретности, под предлогом репетиции парада к 7 ноября оцепили Красную площадь.

Вход в Мавзолей, а также вырытая могила были закрыты фанерными щитами. На месте находилась только похоронная команда, многочисленная охрана и комиссия по перезахоронению.

Саркофаг с телом Сталина вынесли из Мавзолея в лабораторию Кремля. Здесь с поношенного мундира вождя комендант Мавзолея Машков снял "Золотую Звезду" Героя Социалистического Труда и срезал с мундира золотые пуговицы, заменив их на простые — латунные. По некоторым данным, с тела были сняты и золотые погоны генералиссимуса.

После этих манипуляций присутствовавшие офицеры переместили тело Сталина в гроб, накрыли его черной вуалью, оставив открытыми только лицо и грудь.

Рыдали на похоронах

Офицеры принесли гроб вождя к могиле и на несколько минут установили его на деревянные подставки.

В этот момент стало заметно, что двое присутствующих не сдерживают слез: это были председатель Совета министров Грузии Гиви Джавахишвили и глава комиссии Николай Шверник. Последний был настолько потрясен, что его пришлось поддержать телохранителю.

"Вынося Сталина из Мавзолея, мы выносили что-то из сердца. На душе было нехорошо не потому, что было жалко Сталина, а потому, что у многих развеялись романтические мечты", — резюмировал партийный деятель Николай Егорьев.

Гроб вождя опустили в могилу, почти все офицеры бросили в нее по горсти земли. Могилу закопали и положили на нее мраморную плиту. Вскоре все вокруг Кремлевской стены выглядело так, будто здесь не происходило ничего особенного.

Почему же не отдали?

Но история о мумии Сталина на этом не закончилась. По мнению историка Альфреда Мирека, после перезахоронения Сталина из Тираны и Пекина как минимум дважды поступали запросы о возможности передачи его саркофага. С аналогичными предложениями, по некоторым данным, выступали власти Северной Кореи и Румынии.

Однако для советской стороны данные инициативы оказались неприемлемы. Одна из версий проста: глава Албании Энвер Ходжа считал, что Сталин был убит, и обвинял в этом преступлении как раз хрущевцев. Посмертная экспертиза мумии могла обнаружить реальные или мнимые факты в пользу этой версии.

По другой, более распространенной, Хрущев не отдал своим политическим противникам их "святыню", чтобы те не построили для "отца народов" новый мавзолей в Пекине или Тиране. Для Хрущева это означало бы косвенное признание права Сталина на посмертные почести и поклонение.