Судьба мумии Сталина: почему Китай и Албания просили передать им тело вождя
17:25 27.02.2026 (обновлено: 18:21 27.02.2026)
Судьба мумии Сталина: почему Китай и Албания просили передать им тело вождя
Судьба мумии Сталина: почему Китай и Албания просили передать им тело вождя
Судьба мумии Сталина: почему Китай и Албания просили передать им тело вождя
В марте 1953 года забальзамированное тело "отца народов" Иосифа Сталина было помещено в Мавзолей Ленина. После волны хрущевской критики его вынесли и захоронили РИА Новости, 27.02.2026
Судьба мумии Сталина: почему Китай и Албания просили передать им тело вождя

© РИА Новости / Евгений Биятов
Цветы у мемориального захоронения И. В. Сталина у Кремлевской стены
Цветы у мемориального захоронения И. В. Сталина у Кремлевской стены - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Цветы у мемориального захоронения И. В. Сталина у Кремлевской стены
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости, Вадим Минеев. В марте 1953 года забальзамированное тело "отца народов" Иосифа Сталина было помещено в Мавзолей Ленина. После волны хрущевской критики его вынесли и захоронили в могиле у Кремлевской стены.
Почему вторые похороны вождя превратились в секретную операцию? Какие страны хотели забрать его тело?

Нужен Сталин — забирайте его гроб

Компания по развенчанию культа личности, начатая Хрущевым, привела к расколу между СССР и социалистическими странами, не принявшими критики Сталина. В первую очередь это были Китай и Албания, собственная политика которых в 1950-60-х годах была ортодоксально-сталинистской.
Очень ожесточенный спор по поводу политического наследия и роли Сталина в истории произошел в 1960 году на III съезде компартии Румынии.
Присутствовавший там Никита Хрущев эмоционально заявил своим оппонентам: "Если вам так нужен Сталин, то забирайте у нас его гроб! Мы пришлем его в специальном вагоне!" Опрометчиво сказанные слова привели к тому, что Китай и Албания заинтересовались — нельзя ли действительно вывезти мумию вождя из Москвы?
© РИА Новости / Чернов
Иосиф Виссарионович Сталин в гробу
Иосиф Виссарионович Сталин в гробу - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© РИА Новости / Чернов
Перейти в медиабанк
Иосиф Виссарионович Сталин в гробу
Представителям советской делегации пришлось объяснять, что Хрущев высказался фигурально и такой вариант не рассматривался.

Срезали золотые пуговицы

Вторично вопрос о теле Сталина был поднят в 1961 году. Решение о выносе его из Мавзолея принималось на XXII съезде партии, все было обставлено как "инициатива снизу", с которой якобы выступили рабочие трех заводов — Кировского, Невского и Московского имени Ленина.
Тем не менее власти опасались возможных беспорядков. Поэтому акцию по перезахоронению проводили тайно и тщательно к ней готовились. Поздним вечером 31 октября 1961 года в обстановке абсолютной секретности, под предлогом репетиции парада к 7 ноября оцепили Красную площадь.
Вход в Мавзолей, а также вырытая могила были закрыты фанерными щитами. На месте находилась только похоронная команда, многочисленная охрана и комиссия по перезахоронению.
Саркофаг с телом Сталина вынесли из Мавзолея в лабораторию Кремля. Здесь с поношенного мундира вождя комендант Мавзолея Машков снял "Золотую Звезду" Героя Социалистического Труда и срезал с мундира золотые пуговицы, заменив их на простые — латунные. По некоторым данным, с тела были сняты и золотые погоны генералиссимуса.
После этих манипуляций присутствовавшие офицеры переместили тело Сталина в гроб, накрыли его черной вуалью, оставив открытыми только лицо и грудь.
© РИА Новости
Похороны Иосифа Сталина
Похороны Иосифа Сталина - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Похороны Иосифа Сталина

Рыдали на похоронах

Офицеры принесли гроб вождя к могиле и на несколько минут установили его на деревянные подставки.
В этот момент стало заметно, что двое присутствующих не сдерживают слез: это были председатель Совета министров Грузии Гиви Джавахишвили и глава комиссии Николай Шверник. Последний был настолько потрясен, что его пришлось поддержать телохранителю.
"Вынося Сталина из Мавзолея, мы выносили что-то из сердца. На душе было нехорошо не потому, что было жалко Сталина, а потому, что у многих развеялись романтические мечты", — резюмировал партийный деятель Николай Егорьев.
Гроб вождя опустили в могилу, почти все офицеры бросили в нее по горсти земли. Могилу закопали и положили на нее мраморную плиту. Вскоре все вокруг Кремлевской стены выглядело так, будто здесь не происходило ничего особенного.

Почему же не отдали?

Но история о мумии Сталина на этом не закончилась. По мнению историка Альфреда Мирека, после перезахоронения Сталина из Тираны и Пекина как минимум дважды поступали запросы о возможности передачи его саркофага. С аналогичными предложениями, по некоторым данным, выступали власти Северной Кореи и Румынии.
Однако для советской стороны данные инициативы оказались неприемлемы. Одна из версий проста: глава Албании Энвер Ходжа считал, что Сталин был убит, и обвинял в этом преступлении как раз хрущевцев. Посмертная экспертиза мумии могла обнаружить реальные или мнимые факты в пользу этой версии.
© РИА Новости / Виктор Калинин
Первый секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущев и первый заместитель председателя Совета министров СССР Фрол Романович Козлов на Сталинградской ГЭС
Первый секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущев и Первый заместитель Председателя Совета Министров СССР Фрол Романович Козлов на Сталинградской ГЭС - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© РИА Новости / Виктор Калинин
Перейти в медиабанк
Первый секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущев и первый заместитель председателя Совета министров СССР Фрол Романович Козлов на Сталинградской ГЭС
По другой, более распространенной, Хрущев не отдал своим политическим противникам их "святыню", чтобы те не построили для "отца народов" новый мавзолей в Пекине или Тиране. Для Хрущева это означало бы косвенное признание права Сталина на посмертные почести и поклонение.
Сам Хрущев не удостоился чести лежать у стены Кремля — его похоронили на Новодевичьем кладбище.
 
 
 
