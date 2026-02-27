Рейтинг@Mail.ru
ФБР отказалось прокомментировать задержание в Колумбии гражданина России - РИА Новости, 27.02.2026
21:44 27.02.2026 (обновлено: 21:46 27.02.2026)
ФБР отказалось прокомментировать задержание в Колумбии гражданина России
ФБР отказалось прокомментировать задержание в Колумбии гражданина России
ФБР отказалось прокомментировать задержание в Колумбии гражданина России

ФБР не прокомментировали задержание в Колумбии россиянина по требованию США

ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. ФБР в ответ на просьбу РИА Новости отказалось прокомментировать задержание в Колумбии гражданина РФ по требованию США.
"ФБР отказывается от комментариев", - ответила правоохранительная структура.
Российское посольство в Колумбии ранее сообщило РИА Новости, что дипломатам известно о задержании россиянина.
Полиция Колумбии сообщала о задержании в аэропорту Боготы гражданина РФ, разыскиваемого по линии Интерпола по запросу США.
Как рассказали в ведомстве, по версии властей США, задержанный с октября 2024 года по март 2025 года якобы участвовал в заговоре, целью которого было похитить или убить двух известных людей в Европе. В США задержанного также обвиняют в сговоре с целью финансирования терроризма. При этом никаких доказательств его виновности не приводится.
Таиланд - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
В Таиланде пропал 25-летний россиянин
