ФБР отказалось прокомментировать задержание в Колумбии гражданина России
ФБР отказалось прокомментировать задержание в Колумбии гражданина России - РИА Новости, 27.02.2026
ФБР отказалось прокомментировать задержание в Колумбии гражданина России
ФБР в ответ на просьбу РИА Новости отказалось прокомментировать задержание в Колумбии гражданина РФ по требованию США. РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T21:44:00+03:00
2026-02-27T21:44:00+03:00
2026-02-27T21:46:00+03:00
колумбия
в мире
сша
фбр
интерпол
россия
колумбия
сша
россия
колумбия, в мире, сша, фбр, интерпол, россия
Колумбия, В мире, США, ФБР, Интерпол, Россия
ФБР отказалось прокомментировать задержание в Колумбии гражданина России
ФБР не прокомментировали задержание в Колумбии россиянина по требованию США