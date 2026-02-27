https://ria.ru/20260227/ssha-2077289813.html
Трамп не знает, приведет ли удар США по Ирану к смене власти
Трамп не знает, приведет ли удар США по Ирану к смене власти - РИА Новости, 27.02.2026
Трамп не знает, приведет ли удар США по Ирану к смене власти
Президент США Дональд Трамп признался, что не знает, приведет ли военный удар Соединенных Штатов по Ирану к смене власти в Исламской Республике. РИА Новости, 27.02.2026
сша
иран
ближний восток
Трамп не знает, приведет ли удар США по Ирану к смене власти
Трамп не знает, приведет ли удар США по Ирану к смене власти в стране