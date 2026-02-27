Рейтинг@Mail.ru
27.02.2026
21:30 27.02.2026
Трамп не знает, приведет ли удар США по Ирану к смене власти
Президент США Дональд Трамп признался, что не знает, приведет ли военный удар Соединенных Штатов по Ирану к смене власти в Исламской Республике. РИА Новости, 27.02.2026
в мире
сша
иран
ближний восток
дональд трамп
аббас аракчи
стив уиткофф
мирный план сша по украине
сша
иран
ближний восток
в мире, сша, иран, ближний восток, дональд трамп, аббас аракчи, стив уиткофф, мирный план сша по украине
В мире, США, Иран, Ближний Восток, Дональд Трамп, Аббас Аракчи, Стив Уиткофф, Мирный план США по Украине
ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп признался, что не знает, приведет ли военный удар Соединенных Штатов по Ирану к смене власти в Исламской Республике.
"Я хочу сказать, никто не знает что может быть, а что не может быть", - сказал Трамп журналистам в ответ на вопрос, будет ли смена власти в Иране сразу после возможного военного удара США.
Он также отметил, что существует риск затяжного конфликта на Ближнем Востоке в случае такого удара.
Иран и США провели три раунда переговоров по иранскому ядерному досье. Иранскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Аббас Аракчи, американскую - спецпредставитель президента США Стив Уиткофф. Стороны в настоящий момент работают над предложениями относительно возможной договоренности.
В мире США Иран Ближний Восток Дональд Трамп Аббас Аракчи Стив Уиткофф
 
 
