Дмитриев прокомментировал возможную смену собственника CNN - РИА Новости, 27.02.2026
21:23 27.02.2026
Дмитриев прокомментировал возможную смену собственника CNN
Дмитриев прокомментировал возможную смену собственника CNN
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал возможный переход телеканала CNN, часто критикуемого американским президентом Дональдом Трампом, под контроль медиахолдинга Paramount Skydance.
В четверг американский стриминговый сервис Netflix отказался от покупки Warner Bros. Discovery, которой принадлежит CNN. Совет директоров после рассмотрения нового предложения Paramount Skydance признал его более выгодным. Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в декабре сообщала, что глава Paramount Skydance Дэвид Эллисон пообещал администрации Дональда Трампа внести кардинальные изменения в работу CNN в обмен на содействие в приобретении Warner Bros. Discovery.
"Может ли CNN наконец-то стать золотой серединой между Fox News и OANN (One America News Network - крайне правый американский телеканал - ред.)? Очень хорошая и прибыльная консервативная ниша", - написал Дмитриев в соцсети X.
Как сообщила газета Guardian в пятницу, решение Netflix вызвало у сотрудников телеканалов CBS News и CNN опасения по поводу их возможного слияния под руководством компании Paramount. Некоторые сотрудники CNN обеспокоены тем, что лояльные к действующей администрации США владельцы и руководство Paramount будут проводить "идеологически мотивированные изменения" в политике телеканала.
Место преступления в США - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Генпрокурор США подтвердила арест экс-ведущего CNN Лемона
30 января, 18:33
30 января, 18:33
 
