Рейтинг@Mail.ru
Уилл Смит попросил суд отклонить поданный против него иск о домогательствах - РИА Новости, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:25 27.02.2026
https://ria.ru/20260227/ssha-2077280545.html
Уилл Смит попросил суд отклонить поданный против него иск о домогательствах
Уилл Смит попросил суд отклонить поданный против него иск о домогательствах - РИА Новости, 27.02.2026
Уилл Смит попросил суд отклонить поданный против него иск о домогательствах
Голливудский актер и музыкант Уилл Смит просит суд отклонить иск с обвинениями в сексуальных домогательствах, поданный против него американским виолончелистом... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T20:25:00+03:00
2026-02-27T20:25:00+03:00
в мире
лас-вегас
уилл смит
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93966/70/939667067_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_aaf40265b0dd0106c1f3ffa1de39bac7.jpg
https://ria.ru/20250513/deparde--2016651314.html
лас-вегас
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93966/70/939667067_84:0:1865:1336_1920x0_80_0_0_b024241fa6ca5f36af5a48f3ed9d4c24.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, лас-вегас, уилл смит
В мире, Лас-Вегас, Уилл Смит
Уилл Смит попросил суд отклонить поданный против него иск о домогательствах

TMZ: Уилл Смит попросил суд отклонить поданный против него иск о домогательствах

© РИА Новости / Григорий СысоевАмериканский актер Уилл Смит
Американский актер Уилл Смит - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Американский актер Уилл Смит. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Голливудский актер и музыкант Уилл Смит просит суд отклонить иск с обвинениями в сексуальных домогательствах, поданный против него американским виолончелистом Брайаном Кингом Джозефом, сообщает портал TMZ.
В январе телеканал Fox News сообщил, что виолончелист обвинил Смита в сексуальных домогательствах. Инцидент якобы произошел в Лас-Вегасе в 2025 году, когда Смит нанял музыканта для участия в своем музыкальном туре.
"Уилл Смит просит судью отклонить иск", - говорится в публикации.
Адвокат актера также указал на то, что жалоба виолончелиста представляет собой попытку выкачать из звезды деньги.
По словам представителей Смита, Джозефу, вопреки его заявлениям, не обещали участие в музыкальном туре, его приглашали выступать только на конкретных концертах. Команда актера также выразила готовность пригласить свидетелей, которые могут подтвердить, что с виолончелистом не захотели сотрудничать из-за его неадекватного поведения.
Актер Жерар Депардье во время прибытия в суд Парижа - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
Депардье лишили гражданских прав на два года
13 мая 2025, 12:04
 
В миреЛас-ВегасУилл Смит
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала