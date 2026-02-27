https://ria.ru/20260227/ssha-2077280545.html
Уилл Смит попросил суд отклонить поданный против него иск о домогательствах
Уилл Смит попросил суд отклонить поданный против него иск о домогательствах
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости.
Голливудский актер и музыкант Уилл Смит просит суд отклонить иск с обвинениями в сексуальных домогательствах, поданный против него американским виолончелистом Брайаном Кингом Джозефом, сообщает портал TMZ.
В январе телеканал Fox News сообщил, что виолончелист обвинил Смита
в сексуальных домогательствах. Инцидент якобы произошел в Лас-Вегасе
в 2025 году, когда Смит нанял музыканта для участия в своем музыкальном туре.
"Уилл Смит просит судью отклонить иск", - говорится в публикации.
Адвокат актера также указал на то, что жалоба виолончелиста представляет собой попытку выкачать из звезды деньги.
По словам представителей Смита, Джозефу, вопреки его заявлениям, не обещали участие в музыкальном туре, его приглашали выступать только на конкретных концертах. Команда актера также выразила готовность пригласить свидетелей, которые могут подтвердить, что с виолончелистом не захотели сотрудничать из-за его неадекватного поведения.