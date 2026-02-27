Уилл Смит попросил суд отклонить поданный против него иск о домогательствах

Адвокат актера также указал на то, что жалоба виолончелиста представляет собой попытку выкачать из звезды деньги.

По словам представителей Смита, Джозефу, вопреки его заявлениям, не обещали участие в музыкальном туре, его приглашали выступать только на конкретных концертах. Команда актера также выразила готовность пригласить свидетелей, которые могут подтвердить, что с виолончелистом не захотели сотрудничать из-за его неадекватного поведения.