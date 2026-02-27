https://ria.ru/20260227/ssha-2077044686.html
СМИ: разведка США не подтверждает слова Трампа об угрозе иранских МБР
СМИ: разведка США не подтверждает слова Трампа об угрозе иранских МБР - РИА Новости, 27.02.2026
СМИ: разведка США не подтверждает слова Трампа об угрозе иранских МБР
Заявление президента США Дональда Трампа о том, что Иран скоро получит ракету, способную поразить Соединенные Штаты, не подтверждается отчетами американской... РИА Новости, 27.02.2026
СМИ: разведка США не подтверждает слова Трампа об угрозе иранских МБР
Reuters: разведка США не подтверждает слова Трампа о близкой угрозе иранских МБР