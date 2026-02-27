Рейтинг@Mail.ru
СМИ: разведка США не подтверждает слова Трампа об угрозе иранских МБР - РИА Новости, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:42 27.02.2026
https://ria.ru/20260227/ssha-2077044686.html
СМИ: разведка США не подтверждает слова Трампа об угрозе иранских МБР
СМИ: разведка США не подтверждает слова Трампа об угрозе иранских МБР - РИА Новости, 27.02.2026
СМИ: разведка США не подтверждает слова Трампа об угрозе иранских МБР
Заявление президента США Дональда Трампа о том, что Иран скоро получит ракету, способную поразить Соединенные Штаты, не подтверждается отчетами американской... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T07:42:00+03:00
2026-02-27T07:42:00+03:00
в мире
сша
европа
иран
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072411990_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_beb43ec26a79f807e757fca6e53da1a3.jpg
https://ria.ru/20260227/iran-2077024974.html
сша
европа
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072411990_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d2b8d4c3c8832cef096ce81a80d3a1e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, европа, иран, дональд трамп
В мире, США, Европа, Иран, Дональд Трамп
СМИ: разведка США не подтверждает слова Трампа об угрозе иранских МБР

Reuters: разведка США не подтверждает слова Трампа о близкой угрозе иранских МБР

© AP Photo / Julio CortezФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Заявление президента США Дональда Трампа о том, что Иран скоро получит ракету, способную поразить Соединенные Штаты, не подтверждается отчетами американской разведки, передает агентство Рейтер со ссылкой на информированные источники.
Ранее Трамп заявил, что Иран якобы уже разработал ракеты, способные достичь Европы, и работает над такими, которые долетят до США.
Как отмечается, в несекретной оценке разведывательного управления министерства обороны (РУМО) США говорится, что Ирану может потребоваться время до 2035 года для разработки "жизнеспособной межконтинентальной баллистической ракеты" (МБР) на основе существующих носителей для запуска спутников.
Источники сообщают, что эта оценка не подвергалась каким-либо изменениям.
Члены Корпуса стражей исламской революции в центре Тегерана - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
ВС Ирана предостерегли США от военных действий
Вчера, 00:41
 
В миреСШАЕвропаИранДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала