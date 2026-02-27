Рейтинг@Mail.ru
05:15 27.02.2026 (обновлено: 05:35 27.02.2026)
США готовят семинар под землей в центре Киева
Посольство США на Украине планирует провести семинар под землей на 50 человек в центре Киева с 31 марта по 3 апреля и объявило поиск подрядчика, выяснило РИА Новости
США готовят семинар под землей в центре Киева на 50 человек 31 марта - 3 апреля

Флаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне
© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Посольство США на Украине планирует провести семинар под землей на 50 человек в центре Киева с 31 марта по 3 апреля и объявило поиск подрядчика, выяснило РИА Новости, изучив американские правительственные документы.
"Посольство США на Украине приглашает всех заинтересованных ответственных поставщиков представить коммерческие предложения на услуги по проведению семинара, который состоится 31 марта – 3 апреля 2026 года в Киеве, на Украине", - говорится в описании заявки.
Согласно требованиям, конференц-зал должен находиться на подземном уровне, "чтобы мероприятие могло продолжаться во время воздушной тревоги". Площадка должна располагаться в гостинице или конференц-центре категории 4-5 звезд в центре города, на удалении не более 10 минут пешком от станции метро.
Подрядчику предстоит обеспечить техническое сопровождение, включая оборудование для синхронного перевода. Также требуются два кофе-брейка ежедневно для 50 человек и обед в формате "шведского стола". В меню должны входить закуски, горячие блюда из мяса и рыбы, гарниры, десерты, напитки. В зале ежедневно должна быть минеральная вода.
Кроме того, требуется размещение 25 участников в том же отеле или конференц-центре на четыре ночи в одноместных номерах с завтраком. Стоимость проживания не должна превышать 243 доллара за ночь. Заявки принимаются до 12 марта.
Контракт планируется заключить с компанией, предложившей наименьшую цену, следует из условий тендера.
