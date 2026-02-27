Рейтинг@Mail.ru
СМИ: США готовы сотрудничать с Кубой по инциденту у берегов острова - РИА Новости, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:16 27.02.2026
https://ria.ru/20260227/ssha-2077023525.html
СМИ: США готовы сотрудничать с Кубой по инциденту у берегов острова
СМИ: США готовы сотрудничать с Кубой по инциденту у берегов острова - РИА Новости, 27.02.2026
СМИ: США готовы сотрудничать с Кубой по инциденту у берегов острова
США продемонстрировали готовность к сотрудничеству с Гаваной в связи с инцидентом со скоростным катером у берегов Кубы, передает агентство Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T00:16:00+03:00
2026-02-27T00:16:00+03:00
в мире
куба
сша
гавана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1a/2076935141_0:132:3072:1860_1920x0_80_0_0_8b39e68d81860b2b259d3b83d933109c.jpg
https://ria.ru/20260226/kuba-2076786913.html
куба
сша
гавана
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1a/2076935141_313:0:3044:2048_1920x0_80_0_0_f106209f7f5e33b248de512f8a4ec5be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, куба, сша, гавана
В мире, Куба, США, Гавана
СМИ: США готовы сотрудничать с Кубой по инциденту у берегов острова

Reuters: США готовы сотрудничать с Кубой по инциденту у берегов острова

© AP Photo / Ramon EspinosaФлаги Кубы и США в Гаване
Флаги Кубы и США в Гаване - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© AP Photo / Ramon Espinosa
Флаги Кубы и США в Гаване. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МЕХИКО, 26 фев - РИА Новости. США продемонстрировали готовность к сотрудничеству с Гаваной в связи с инцидентом со скоростным катером у берегов Кубы, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя МИД карибской республики.
"США проявили готовность сотрудничать с Кубой по вопросу скоростного катера", - приводит агентство слова представителя внешнеполитического ведомства Кубы.
По данным агентства, Куба в настоящий момент находится в контакте с госдепартаментом и службой береговой охраны США в связи с инцидентом со стрельбой.
Ранее кубинские власти сообщили о задержании группы вооруженных лиц, прибывших на скоростном катере с территории США и открывших огонь по сотрудникам пограничной службы. По данным МВД Кубы, задержанные являются гражданами Кубы, проживающими в США.
Больница имени Арнальдо Милиана Кастро, где, предположительно, оказывают помощь пострадавшим после вооруженного инцидента с участием зарегистрированного во Флориде скоростного катера и кубинского патруля, Санта-Клара, Куба. 25 февраля 2026 года - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
На Кубе допросили людей, атаковавших пограничников на катере под флагом США
Вчера, 04:31
 
В миреКубаСШАГавана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала