https://ria.ru/20260227/ssha-2077023525.html
СМИ: США готовы сотрудничать с Кубой по инциденту у берегов острова
США продемонстрировали готовность к сотрудничеству с Гаваной в связи с инцидентом со скоростным катером у берегов Кубы, передает агентство Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 27.02.2026
Новости
