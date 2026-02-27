Рейтинг@Mail.ru
Жителя Луганска заподозрили в сотрудничестве с украинскими спецслужбами - РИА Новости, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:52 27.02.2026
https://ria.ru/20260227/spetssluzhby-2077061590.html
Жителя Луганска заподозрили в сотрудничестве с украинскими спецслужбами
Жителя Луганска заподозрили в сотрудничестве с украинскими спецслужбами - РИА Новости, 27.02.2026
Жителя Луганска заподозрили в сотрудничестве с украинскими спецслужбами
Жителя Луганска задержали по подозрению в передаче данных о местах дислокации подразделений ВС РФ представителям украинских спецслужб, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T09:52:00+03:00
2026-02-27T09:52:00+03:00
происшествия
луганск
украина
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869375330_354:85:3072:1614_1920x0_80_0_0_4ba6782fac6d26c837c9879c965bf50c.jpg
https://ria.ru/20260130/agent-2071152665.html
луганск
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869375330_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0ed8b5bbf824c14dd61b54de6b85919f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, луганск, украина, вооруженные силы рф
Происшествия, Луганск, Украина, Вооруженные силы РФ
Жителя Луганска заподозрили в сотрудничестве с украинскими спецслужбами

Жителя Луганска задержали по подозрению в сотрудничестве со спецслужбами Украины

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛУГАНСК, 27 фев - РИА Новости. Жителя Луганска задержали по подозрению в передаче данных о местах дислокации подразделений ВС РФ представителям украинских спецслужб, сообщили РИА Новости в региональном УФСБ.
«
"Установлено, что житель Луганска в целях оказания содействия вооруженным формированиям противника передал представителям спецслужб Украины данные о местах дислокации подразделений Вооруженных сил Российской Федерации на территории ЛНР", - сообщили в ведомстве.
Уточняется, что преступник задержан, возбуждено уголовное дело по статье "госизмена", ведется следствие.
Задержание агента спецслужб Украины в Петербурге - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
ФСБ: задержанный агент Киева заявил, что должен был убить военного
30 января, 10:11
 
ПроисшествияЛуганскУкраинаВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала