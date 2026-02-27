https://ria.ru/20260227/spasateli-2077189434.html
Спасатели выехали к месту пропажи туристов в Пермском крае
Спасатели выехали к месту пропажи туристов в Пермском крае - РИА Новости, 27.02.2026
Спасатели выехали к месту пропажи туристов в Пермском крае
Спасатели выехали к месту пропажи туристов в Пермском крае, сообщили в пресс-службе ГУМЧС РФ по региону. РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T15:24:00+03:00
2026-02-27T15:24:00+03:00
2026-02-27T15:25:00+03:00
происшествия
пермский край
россия
плато (нигерия)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077113249_5:0:1269:711_1920x0_80_0_0_a4359448a5fb6ac4fa9a35c72acdcf3d.jpg
https://ria.ru/20260202/tailand-2071816030.html
пермский край
россия
плато (нигерия)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077113249_163:0:1111:711_1920x0_80_0_0_bf0d2107bcd8d1dee969dd9874569c7a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пермский край, россия, плато (нигерия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Пермский край, Россия, Плато (Нигерия), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Спасатели выехали к месту пропажи туристов в Пермском крае
Спасатели выехали к месту пропажи пяти туристов в Пермском крае