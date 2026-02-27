https://ria.ru/20260227/snegopad-2077238244.html
Синоптик рассказал о снегопаде в северной части столичного региона
Синоптик рассказал о снегопаде в северной части столичного региона - РИА Новости, 27.02.2026
Синоптик рассказал о снегопаде в северной части столичного региона
Снегопад зафиксирован на всей северной половине столичного региона к середине пятницы, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
москва
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Снегопад зафиксирован на всей северной половине столичного региона к середине пятницы, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Уже сегодня на погоду центральных областей Европейской России начал оказывать влияние тёплый атмосферный фронт, связанный с североатлантическим циклоном, выходящим на запад Скандинавии. К середине дня вся северная половина столичного региона оказалась в зоне снегопадов. Ближайшей ночью, по южной периферии циклона, в центр Европейской России усилится поступление влажного и хорошо согретого Гольфстримом атлантического воздуха", - написал Леус
в своем Telegram-канале.
В такой ситуации, по его словам, пройдёт снег, местами высока вероятность ледяных дождей и гололёда. "В начале субботнего дня температура перейдёт через нулевую отметку, а осадки уже пройдут в виде небольших дождей, местами с мокрым снегом, днём температура подрастёт до плюс 1 - плюс 3", - сообщил синоптик.
Он отметил, что в воскресенье и понедельник регион окажется в тёплом секторе циклона, и на фоне небольших дождей температура будет подниматься до плюс 2 - плюс 4 градусов.
"Однако это ещё далеко не весна. Уже во вторник, в тылу уходящего на восток циклона, температура вновь опустится ниже нулевой отметки, пройдёт небольшой снег и сформируется гололедица", - добавил он.