Синоптик рассказал о снегопаде в северной части столичного региона

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Снегопад зафиксирован на всей северной половине столичного региона к середине пятницы, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Уже сегодня на погоду центральных областей Европейской России начал оказывать влияние тёплый атмосферный фронт, связанный с североатлантическим циклоном, выходящим на запад Скандинавии. К середине дня вся северная половина столичного региона оказалась в зоне снегопадов. Ближайшей ночью, по южной периферии циклона, в центр Европейской России усилится поступление влажного и хорошо согретого Гольфстримом атлантического воздуха", - написал Леус в своем Telegram-канале.

В такой ситуации, по его словам, пройдёт снег, местами высока вероятность ледяных дождей и гололёда. "В начале субботнего дня температура перейдёт через нулевую отметку, а осадки уже пройдут в виде небольших дождей, местами с мокрым снегом, днём температура подрастёт до плюс 1 - плюс 3", - сообщил синоптик.

Он отметил, что в воскресенье и понедельник регион окажется в тёплом секторе циклона, и на фоне небольших дождей температура будет подниматься до плюс 2 - плюс 4 градусов.