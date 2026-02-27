https://ria.ru/20260227/sneg-2077222630.html
Синоптик рассказал, когда в Москве растает снежный покров
Синоптик рассказал, когда в Москве растает снежный покров - РИА Новости, 27.02.2026
Синоптик рассказал, когда в Москве растает снежный покров
Снежный покров в Москве может растаять к середине апреля, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 27.02.2026
Синоптик рассказал, когда в Москве растает снежный покров
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Снежный покров в Москве может растаять к середине апреля, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Ранее Леус
сообщал, что порядка 57 миллиметров небесной влаги, что составляет 130% месячной нормы осадков, выпало в Москве
за февраль.
"Такой прогноз не способствует раннему сходу снежного покрова. Отметим, что в XXI веке средняя дата схода снежного покрова приходится в столице на 30 марта, а учитывая рекордно высокие сугробы, в нынешнем году это произойдет ближе к самым поздним датам, которые были отмечены в 2012 и 2013 году, и пришлись на 16 и 17 апреля соответственно", - написал Леус в своем Telegram-канале.