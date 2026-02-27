Рейтинг@Mail.ru
В Мосгордуме предложили ввести режим круглосуточного вывоза снега в Москве - РИА Новости, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:18 27.02.2026
https://ria.ru/20260227/sneg-2077209253.html
В Мосгордуме предложили ввести режим круглосуточного вывоза снега в Москве
В Мосгордуме предложили ввести режим круглосуточного вывоза снега в Москве - РИА Новости, 27.02.2026
В Мосгордуме предложили ввести режим круглосуточного вывоза снега в Москве
Лидер фракции "Новые люди" в Мосгордуме Александр Даванков предложил ввести режим круглосуточного ускоренного вывоза снега и максимальной загрузки... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T16:18:00+03:00
2026-02-27T16:18:00+03:00
общество
москва
московская городская дума
снегопад в москве
партия "новые люди"
владислав даванков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076625909_0:83:3195:1880_1920x0_80_0_0_6d46ee3b1187acb273a707ed40bd5e66.jpg
https://ria.ru/20260227/sinoptiki-2077115164.html
https://ria.ru/20260227/sugrob-2077191281.html
https://ria.ru/20260227/moskva-2077205491.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076625909_203:0:2932:2047_1920x0_80_0_0_8500724aa970aded1a3ae9ecf801d5cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, московская городская дума, снегопад в москве, партия "новые люди", владислав даванков
Общество, Москва, Московская городская дума, Снегопад в Москве, Партия "Новые люди", Владислав Даванков
В Мосгордуме предложили ввести режим круглосуточного вывоза снега в Москве

"Новые люди" предложили ввести режим круглосуточного вывоза снега в Москве

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкКоммунальные службы во время уборки снега на Красной площади в Москве
Коммунальные службы во время уборки снега на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Коммунальные службы во время уборки снега на Красной площади в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Лидер фракции "Новые люди" в Мосгордуме Александр Даванков предложил ввести режим круглосуточного ускоренного вывоза снега и максимальной загрузки снегоплавильных пунктов Москвы.
Обращения с соответствующим предложением были направлены руководителю ГБУ "Автомобильные дороги" Александру Орешкину и руководителю департамента ЖКХ Москвы Раису Чигликову. Документы имеются в распоряжении РИА Новости.
Заснеженные клумбы тюльпанов в Москве - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Какую весну обещают синоптики после зимы с рекордными сугробами
Вчера, 15:28
"С учётом изложенного прошу: Рассмотреть возможность перевода снегоплавильных пунктов города Москвы на круглосуточный режим работы (24 часа в сутки) на период активного снеготаяния. Организовать усиленный и непрерывный вывоз снежных масс с улично-дорожной сети, дворовых территорий и общественных пространств, в том числе с привлечением дополнительной техники и подрядных организаций", - сказано в обращении.
В документах отмечается, что, по оценкам специалистов, накопленный за зимний период объём снежных масс при одновременном таянии может создать критическую нагрузку на систему водоотведения и ливневую канализацию, что способно привести к затоплению проезжей части, остановочных зон, пешеходных переходов и иных элементов транспортной инфраструктуры.
Кроме того, Даванков обратился к главе МЧС России Александру Куренкову и главе Минстроя Иреку Файзуллину с запросом о ситуации в других регионах. Документы также имеются в распоряжении агенства.
Собака породы веймаранер в снегу на улице в Москве - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Синоптики рассказали, когда сугробы в Москве уменьшатся вдвое
Вчера, 15:29
"С учётом изложенного прошу сообщить:Проводится ли в настоящее время оценка рисков подтоплений, связанных с интенсивным снеготаянием, на территории субъектов Российской Федерации. Рассматривается ли введение режимов повышенной готовности в регионах с наибольшими прогнозируемыми рисками паводков", - сказано в обращении.
Согласно документам, депутат дополнительно попросил проинформировать о текущей степени готовности сил и средств территориальных подразделений МЧС России к реагированию на возможные последствия интенсивного снеготаяния.
"Снежный апокалипсис заканчивается, но ему на смену может прийти водный. Сейчас у города есть короткое окно времени, чтобы предотвратить подтопления. Нужно не реагировать постфактум, а работать на опережение", - сказал Даванков РИА Новости.
Главной задачей, по словам депутата, является снижение нагрузки на ливневую канализацию и предотвращение подтопления дворов, дорог, подземных переходов и объектов городской инфраструктуры.
Дети на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Ученый не исключил новых снегопадов в Москве в марте
Вчера, 16:04
 
ОбществоМоскваМосковская городская думаСнегопад в МосквеПартия "Новые люди"Владислав Даванков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала