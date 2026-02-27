Синоптик рассказала, как долго в Москве будут лежать сугробы

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Снежный покров в Московском регионе может сохраниться до конца апреля, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

"Высота снежного покрова в конце апреля может еще остаться", - рассказала Позднякова

Она добавила, что сугробы, скорее всего, сохранятся в столичном регионе в апреле, однако это зависит от уборки снега.