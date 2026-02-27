Рейтинг@Mail.ru
14:22 27.02.2026
Синоптик рассказала, как долго в Москве будут лежать сугробы
Синоптик рассказала, как долго в Москве будут лежать сугробы
Снежный покров в Московском регионе может сохраниться до конца апреля, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. РИА Новости, 27.02.2026
общество, татьяна позднякова, москва
Общество, Татьяна Позднякова, Москва
Синоптик рассказала, как долго в Москве будут лежать сугробы

Снежный покров в Московском регионе может сохраниться до конца апреля

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Снежный покров в Московском регионе может сохраниться до конца апреля, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"Высота снежного покрова в конце апреля может еще остаться", - рассказала Позднякова.
Она добавила, что сугробы, скорее всего, сохранятся в столичном регионе в апреле, однако это зависит от уборки снега.
"Сугробы, это, как говорится, не производство. Это производное от уборки", - заключила она.
ОбществоТатьяна ПоздняковаМосква
 
 
