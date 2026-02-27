https://ria.ru/20260227/sneg-2077161431.html
Синоптик рассказала, как долго в Москве будут лежать сугробы
Снежный покров в Московском регионе может сохраниться до конца апреля, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. РИА Новости, 27.02.2026
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Снежный покров в Московском регионе может сохраниться до конца апреля, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"Высота снежного покрова в конце апреля может еще остаться", - рассказала Позднякова
Она добавила, что сугробы, скорее всего, сохранятся в столичном регионе в апреле, однако это зависит от уборки снега.
"Сугробы, это, как говорится, не производство. Это производное от уборки", - заключила она.