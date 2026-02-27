Рейтинг@Mail.ru
Эксперт назвал возможную причину пропажи туристов в Пермском крае - РИА Новости, 27.02.2026
13:58 27.02.2026
Эксперт назвал возможную причину пропажи туристов в Пермском крае
Эксперт назвал возможную причину пропажи туристов в Пермском крае - РИА Новости, 27.02.2026
Эксперт назвал возможную причину пропажи туристов в Пермском крае
Зыбучий снег, затрудняющий передвижение, мог стать причиной задержки группы туристов на снегоходах в Пермском крае, заявил РИА Новости чемпион России по эндуро... РИА Новости, 27.02.2026
общество, пермский край, россия, плато (нигерия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Общество, Пермский край, Россия, Плато (Нигерия), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Эксперт назвал возможную причину пропажи туристов в Пермском крае

Коробов: зыбучий снег мог стать причиной задержки туристов в Пермском крае

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСнегоход по дороге на гору Полюдов камень в Пермском крае
Снегоход по дороге на гору Полюдов камень в Пермском крае - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Снегоход по дороге на гору Полюдов камень в Пермском крае. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 фев – РИА Новости. Зыбучий снег, затрудняющий передвижение, мог стать причиной задержки группы туристов на снегоходах в Пермском крае, заявил РИА Новости чемпион России по эндуро (мотоспорт по бездорожью) Александр Коробов.
"Мы гоняем там на сноубайках с друзьями часто - там много снега и природа, которой нет больше нигде. Сложность в том, что сейчас плохой снег для передвижения, сверху небольшой наст, который проваливается, а там снег как зыбучие пески, его называют "крупа". Техника проваливается и плохо едет", - рассказал Коробов.
По его словам, также может быть, что у разыскиваемой группы произошла поломка, или они заблудились, уехав не туда.
Коробов добавил, что сам был в тех краях в минувшие выходные. "Там погода в день по нескольку раз меняться очень сильно может", - подчеркнул он.
По информации МЧС, в районе Плато Кваркуш Красновишерского муниципального округа в Пермском крае потеряна связь с пятью туристами на пяти снегоходах. Группа не была зарегистрирована. Ведутся поиски.
Нашивка на форме волонтера поисково-спасательного отряда Лиза Алерт - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Отряд "Лиза Алерт" собирает добровольцев для поиска пропавших в Прикамье
