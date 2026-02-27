https://ria.ru/20260227/smolensk-2077178739.html
Суд в Смоленске изберет меру пресечения подозреваемому в похищении девочки
Суд в Смоленске изберет меру пресечения подозреваемому в похищении девочки - РИА Новости, 27.02.2026
Суд в Смоленске изберет меру пресечения подозреваемому в похищении девочки
27.02.2026

Суд в субботу должен избрать меру пресечения подозреваемому в похищении девочки в Смоленске, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
