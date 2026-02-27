В Смоленске задержали сожительницу подозреваемого в похищении ребенка

ЯРОСЛАВЛЬ, 27 фев – РИА Новости. Задержана сожительница подозреваемого в похищении девочки в Смоленске, сообщили РИА Новости в силовых структурах региона

В силовых структурах региона ранее уточняли РИА Новости, что ребенка подозреваемый держал в квартире сожительницы - он объяснил женщине, что девочка - его племянница. Первоначально она проходила по делу как свидетель.