В Смоленске задержали сожительницу подозреваемого в похищении ребенка
Задержана сожительница подозреваемого в похищении девочки в Смоленске, сообщили РИА Новости в силовых структурах региона РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T12:09:00+03:00
2026-02-27T12:09:00+03:00
2026-02-27T15:49:00+03:00
происшествия
смоленск
смоленская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
смоленск
смоленская область
россия
Новости
ru-RU
происшествия, смоленск, смоленская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
