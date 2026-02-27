https://ria.ru/20260227/smolensk-2077085068.html
МВД рассказало о задержании подозреваемого в похищении девочки в Смоленске
МВД рассказало о задержании подозреваемого в похищении девочки в Смоленске - РИА Новости, 27.02.2026
МВД рассказало о задержании подозреваемого в похищении девочки в Смоленске
Подозреваемый в похищении девочки в Смоленске пытался оказать сопротивление полиции при задержании, сообщили РИА Новости в УМВД по Смоленской области. РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T11:08:00+03:00
2026-02-27T11:08:00+03:00
2026-02-27T11:08:00+03:00
происшествия
смоленская область
смоленск
россия
ирина волк
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077072271_85:0:2401:1303_1920x0_80_0_0_a65da5b0f87056e7bc69d9f20fb700d5.jpg
https://ria.ru/20260227/smolensk-2077069472.html
смоленская область
смоленск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077072271_374:0:2111:1303_1920x0_80_0_0_17829f26ef8a8c70a304ea9b667b76f0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, смоленская область, смоленск, россия, ирина волк, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Смоленская область, Смоленск, Россия, Ирина Волк, Следственный комитет России (СК РФ)
МВД рассказало о задержании подозреваемого в похищении девочки в Смоленске
РИА Новости: подозреваемый в похищении в Смоленске сопротивлялся при задержании