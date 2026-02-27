Рейтинг@Mail.ru
МВД рассказало о задержании подозреваемого в похищении девочки в Смоленске
11:08 27.02.2026
МВД рассказало о задержании подозреваемого в похищении девочки в Смоленске
Подозреваемый в похищении девочки в Смоленске пытался оказать сопротивление полиции при задержании, сообщили РИА Новости в УМВД по Смоленской области. РИА Новости, 27.02.2026
2026
МВД рассказало о задержании подозреваемого в похищении девочки в Смоленске

ЯРОСЛАВЛЬ, 27 фев – РИА Новости. Подозреваемый в похищении девочки в Смоленске пытался оказать сопротивление полиции при задержании, сообщили РИА Новости в УМВД по Смоленской области.
"Он пытался оказать сопротивление при задержании, но попытки были пресечены сотрудниками полиции", - сообщила собеседница.
По данным прокуратуры и СУСК Смоленской области, девятилетняя девочка пошла выгуливать своего той-терьера около 8.00 мск во вторник и не вернулась, собака пришла домой одна. В четверг вечером СК РФ сообщил, что установлен и задержан подозреваемый в похищении девочки, с ним работают следователи, сама девочка жива. Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что ребенок был найден в квартире одного из домов города, там же был мужчина 1983 года рождения. В силовых структурах региона рассказали РИА Новости, что девочка была обнаружена в квартире сожительницы подозреваемого. Возбуждено дело о похищении человека.
