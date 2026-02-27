Соседи найденной в Смоленске девочки рассказали о работе следователей

ТУЛА, 27 фев – РИА Новости. Сотрудники следственного комитета тщательно осматривали все квартиры в доме в Смоленске, где проживает найденная после похищения девятилетняя девочка, рассказали РИА Новости соседи.

"Следственный комитет проверял квартиры ночью, прям проходил, открывал все двери и даже на лоджию. Те квартиры, в которые не попали, они опечатали", - сказала собеседница агентства.