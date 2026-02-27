https://ria.ru/20260227/smolensk-2077069472.html
Соседи найденной в Смоленске девочки рассказали о работе следователей
Соседи найденной в Смоленске девочки рассказали о работе следователей - РИА Новости, 27.02.2026
Соседи найденной в Смоленске девочки рассказали о работе следователей
Сотрудники следственного комитета тщательно осматривали все квартиры в доме в Смоленске, где проживает найденная после похищения девятилетняя девочка,... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T10:26:00+03:00
2026-02-27T10:26:00+03:00
2026-02-27T10:26:00+03:00
происшествия
смоленск
смоленская область
россия
ирина волк
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077068400_2:0:1906:1071_1920x0_80_0_0_d18ce43f87778ff62c05c1b6e4785f3e.jpg
https://ria.ru/20260227/smolensk-2077066585.html
смоленск
смоленская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077068400_240:0:1668:1071_1920x0_80_0_0_7912fa30ebddd33e7d2ebf69105f183c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, смоленск, смоленская область, россия, ирина волк, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Смоленск, Смоленская область, Россия, Ирина Волк, Следственный комитет России (СК РФ)
Соседи найденной в Смоленске девочки рассказали о работе следователей
РИА Новости: СК проверял все квартиры в доме найденной в Смоленске девочки
ТУЛА, 27 фев – РИА Новости. Сотрудники следственного комитета тщательно осматривали все квартиры в доме в Смоленске, где проживает найденная после похищения девятилетняя девочка, рассказали РИА Новости соседи.
"Следственный комитет проверял квартиры ночью, прям проходил, открывал все двери и даже на лоджию. Те квартиры, в которые не попали, они опечатали", - сказала собеседница агентства.
Она добавила, что проверка шла всю ночь.
По данным прокуратуры и СУСК Смоленской области
, девятилетняя девочка пошла выгуливать своего тойтерьера около 8.00 мск во вторник и не вернулась, собака пришла домой одна. В четверг вечером СК РФ
сообщил, что установлен и задержан подозреваемый в похищении девочки, с ним работают следователи, сама девочка жива. Официальный представитель МВД Ирина Волк
сообщила, что ребенок был найден в квартире одного из домов города, там же был мужчина 1983 года рождения. В силовых структурах региона рассказали РИА Новости, что девочка была обнаружена в квартире сожительницы подозреваемого. По данным прокуратуры, в отношении задержанного возбуждено дело о похищении человека.