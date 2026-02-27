Рейтинг@Mail.ru
Соседи найденной в Смоленске девочки рассказали о работе следователей - РИА Новости, 27.02.2026
10:26 27.02.2026
Соседи найденной в Смоленске девочки рассказали о работе следователей
Соседи найденной в Смоленске девочки рассказали о работе следователей - РИА Новости, 27.02.2026
Соседи найденной в Смоленске девочки рассказали о работе следователей
Сотрудники следственного комитета тщательно осматривали все квартиры в доме в Смоленске, где проживает найденная после похищения девятилетняя девочка,... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T10:26:00+03:00
2026-02-27T10:26:00+03:00
происшествия
смоленск
смоленская область
россия
ирина волк
следственный комитет россии (ск рф)
смоленск
смоленская область
россия
происшествия, смоленск, смоленская область, россия, ирина волк, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Смоленск, Смоленская область, Россия, Ирина Волк, Следственный комитет России (СК РФ)
Соседи найденной в Смоленске девочки рассказали о работе следователей

РИА Новости: СК проверял все квартиры в доме найденной в Смоленске девочки

© МВД РоссииНайденная после похищения в Смоленске девочка
Найденная после похищения в Смоленске девочка - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© МВД России
Найденная после похищения в Смоленске девочка
ТУЛА, 27 фев – РИА Новости. Сотрудники следственного комитета тщательно осматривали все квартиры в доме в Смоленске, где проживает найденная после похищения девятилетняя девочка, рассказали РИА Новости соседи.
"Следственный комитет проверял квартиры ночью, прям проходил, открывал все двери и даже на лоджию. Те квартиры, в которые не попали, они опечатали", - сказала собеседница агентства.
Она добавила, что проверка шла всю ночь.
По данным прокуратуры и СУСК Смоленской области, девятилетняя девочка пошла выгуливать своего тойтерьера около 8.00 мск во вторник и не вернулась, собака пришла домой одна. В четверг вечером СК РФ сообщил, что установлен и задержан подозреваемый в похищении девочки, с ним работают следователи, сама девочка жива. Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что ребенок был найден в квартире одного из домов города, там же был мужчина 1983 года рождения. В силовых структурах региона рассказали РИА Новости, что девочка была обнаружена в квартире сожительницы подозреваемого. По данным прокуратуры, в отношении задержанного возбуждено дело о похищении человека.
