Найденная после похищения в Смоленске девочка находится в больнице - РИА Новости, 27.02.2026
09:24 27.02.2026
Найденная после похищения в Смоленске девочка находится в больнице
2026
происшествия, смоленск, смоленская область, россия, ирина волк, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Смоленск, Смоленская область, Россия, Ирина Волк, Следственный комитет России (СК РФ)
Найденная после похищения в Смоленске девочка находится в больнице

© Фото : ПСО "Сальвар"Поиски пропавшей в Смоленске 9-летней девочки
© Фото : ПСО "Сальвар"
Поиски пропавшей в Смоленске 9-летней девочки
ЯРОСЛАВЛЬ, 27 фев – РИА Новости. Найденная после похищения в Смоленске девочка находится в больнице, ее состояние удовлетворительное, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Девочка в больнице, состояние удовлетворительное", - сказал собеседник.
По данным прокуратуры и СУСК Смоленской области, девятилетняя девочка пошла выгуливать своего тойтерьера около 8.00 мск во вторник и не вернулась, собака пришла домой одна.
В четверг вечером СК РФ сообщил, что установлен и задержан подозреваемый в похищении девочки в Смоленске, с ним работают следователи, сама девочка жива. Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что ребенок был найден в квартире одного из домов города, там же был мужчина 1983 года рождения. В силовых структурах региона рассказали РИА Новости, что девочка была обнаружена в квартире сожительницы подозреваемого. По данным прокуратуры, в отношении задержанного возбуждено дело о похищении человека.
Задержание подозреваемого в похищении девочки в Смоленске - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Появились кадры задержания подозреваемого в похищении девочки в Смоленске
