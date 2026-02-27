https://ria.ru/20260227/smolensk-2077053808.html
Найденная после похищения в Смоленске девочка находится в больнице
Найденная после похищения в Смоленске девочка находится в больнице - РИА Новости, 27.02.2026
Найденная после похищения в Смоленске девочка находится в больнице
Найденная после похищения в Смоленске девочка находится в больнице, ее состояние удовлетворительное, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 27.02.2026
происшествия
смоленск
смоленская область
россия
ирина волк
следственный комитет россии (ск рф)
смоленск
смоленская область
россия
