С найденной после похищения девочкой в Смоленске работают психологи

ЯРОСЛАВЛЬ, 27 фев – РИА Новости. С найденной после похищения девочкой в Смоленске продолжают работать психологи, сообщили РИА Новости в силовых структурах региона.

"С ней продолжают работать психологи", - сказал собеседник.

Ранее он уточнил, что девочка встретилась с мамой.

По данным прокуратуры и СУСК Смоленской области , девятилетняя девочка пошла выгуливать своего той-терьера около 8.00 мск во вторник и не вернулась, собака пришла домой одна.