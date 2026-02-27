Рейтинг@Mail.ru
С найденной после похищения девочкой в Смоленске работают психологи - РИА Новости, 27.02.2026
09:17 27.02.2026
С найденной после похищения девочкой в Смоленске работают психологи
происшествия, смоленск, смоленская область, россия, ирина волк, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Смоленск, Смоленская область, Россия, Ирина Волк, Следственный комитет России (СК РФ)
© Фото : ПСО "Сальвар"Поиски пропавшей в Смоленске 9-летней девочки
Поиски пропавшей в Смоленске 9-летней девочки - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© Фото : ПСО "Сальвар"
Поиски пропавшей в Смоленске 9-летней девочки
ЯРОСЛАВЛЬ, 27 фев – РИА Новости. С найденной после похищения девочкой в Смоленске продолжают работать психологи, сообщили РИА Новости в силовых структурах региона.
"С ней продолжают работать психологи", - сказал собеседник.
Ранее он уточнил, что девочка встретилась с мамой.
По данным прокуратуры и СУСК Смоленской области, девятилетняя девочка пошла выгуливать своего той-терьера около 8.00 мск во вторник и не вернулась, собака пришла домой одна.
В четверг вечером СК РФ сообщил, что установлен и задержан подозреваемый в похищении девочки в Смоленске, с ним работают следователи, сама девочка жива. Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что ребенок был найден в квартире одного из домов города, там же был мужчина 1983 года рождения. В силовых структурах региона рассказали РИА Новости, что девочка была обнаружена в квартире сожительницы подозреваемого. По данным прокуратуры, в отношении задержанного возбуждено дело о похищении человека.
Подозреваемый в похищении девочки в Смоленске дал показания
