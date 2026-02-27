https://ria.ru/20260227/smi-2077137359.html
Посольство в Париже прокомментировало блокировку российских СМИ
Посольство в Париже прокомментировало блокировку российских СМИ - РИА Новости, 27.02.2026
Посольство в Париже прокомментировало блокировку российских СМИ
Блокировка во Франции 35 сайтов российских СМИ, находящихся под санкциями ЕС, фактически лишит французов права самостоятельного выбора источников информации,... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T13:37:00+03:00
2026-02-27T13:37:00+03:00
2026-02-27T13:46:00+03:00
в мире
франция
россия
париж
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151731/95/1517319568_0:285:5472:3363_1920x0_80_0_0_ba4a6817153e3b531f2009ea445225ff.jpg
https://ria.ru/20260227/britaniya-2077026446.html
франция
россия
париж
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151731/95/1517319568_304:0:5168:3648_1920x0_80_0_0_a255e8cd1a79327fdadb67d093b0e067.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, россия, париж, евросоюз
В мире, Франция, Россия, Париж, Евросоюз
Посольство в Париже прокомментировало блокировку российских СМИ
Посольство в Париже: блокировка российских СМИ лишит французов права выбора
ПАРИЖ, 27 фев – РИА Новости. Блокировка во Франции 35 сайтов российских СМИ, находящихся под санкциями ЕС, фактически лишит французов права самостоятельного выбора источников информации, заявили РИА Новости в посольстве РФ в Париже.
Накануне французский медиарегулятор (Arcom) потребовал от интернет-провайдеров заблокировать 35 сайтов российских СМИ, находящихся под санкциями ЕС
. Как сообщали французские СМИ, меры затронут в том числе сайты телеканала RT и агентства Sputnik.
"Искренне жаль обычных французских граждан, которых фактически лишили права самостоятельного выбора – что читать, что смотреть и каким источникам доверять. Что это: недоверие к согражданам или сомнение в их способности самостоятельно разобраться, где правда, а где ложь?", - заявили РИА Новости в дипмиссии.