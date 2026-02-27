Рейтинг@Mail.ru
13:37 27.02.2026 (обновлено: 13:46 27.02.2026)
Посольство в Париже прокомментировало блокировку российских СМИ
Посольство в Париже прокомментировало блокировку российских СМИ
Посольство в Париже прокомментировало блокировку российских СМИ

Посольство в Париже: блокировка российских СМИ лишит французов права выбора

© AP Photo / Christophe EnaВывеска на здании посольства РФ во Франции
Вывеска на здании посольства РФ во Франции - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© AP Photo / Christophe Ena
Вывеска на здании посольства РФ во Франции. Архивное фото
ПАРИЖ, 27 фев – РИА Новости. Блокировка во Франции 35 сайтов российских СМИ, находящихся под санкциями ЕС, фактически лишит французов права самостоятельного выбора источников информации, заявили РИА Новости в посольстве РФ в Париже.
Накануне французский медиарегулятор (Arcom) потребовал от интернет-провайдеров заблокировать 35 сайтов российских СМИ, находящихся под санкциями ЕС. Как сообщали французские СМИ, меры затронут в том числе сайты телеканала RT и агентства Sputnik.
"Искренне жаль обычных французских граждан, которых фактически лишили права самостоятельного выбора – что читать, что смотреть и каким источникам доверять. Что это: недоверие к согражданам или сомнение в их способности самостоятельно разобраться, где правда, а где ложь?", - заявили РИА Новости в дипмиссии.
Британские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
СМИ: британские и французские десантники приготовились к высадке на Украине
