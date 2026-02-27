Посольство в Париже прокомментировало блокировку российских СМИ

"Искренне жаль обычных французских граждан, которых фактически лишили права самостоятельного выбора – что читать, что смотреть и каким источникам доверять. Что это: недоверие к согражданам или сомнение в их способности самостоятельно разобраться, где правда, а где ложь?", - заявили РИА Новости в дипмиссии.